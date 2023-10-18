HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 81 il için uyarı: Kuvvetli yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya çevreleri, Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.