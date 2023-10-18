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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 81 il için uyarı: Kuvvetli yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 81 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul dahil 14 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 08:16 Güncelleme 18 Ekim 2023, 08:16
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 81 il için uyarı: Kuvvetli yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak? 1

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 81 il için uyarı: Kuvvetli yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak? 2

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altıda seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 81 il için uyarı: Kuvvetli yağmur geliyor! Bugün hava nasıl olacak? 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya çevreleri, Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Muş, Bingöl çevreleri, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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