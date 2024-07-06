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İSPARK'ta şok: Araçları çizik çizik ettiler

İstanbul Kadıköy'de İSPARK'a aracını çeken vatandaşlar şok yaşadı. 10 araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çizik çizik edildi. Araçlarda maddi hasar oluşurken araç sahipleri karakola giderek şikayetçi oldu.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 14:32 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 15:40
İSPARK’ta şok: Araçları çizik çizik ettiler 1

İstanbul Kadıköy'de İSPARK'a aracını çeken vatandaşlar şok yaşadı.

İSPARK’ta şok: Araçları çizik çizik ettiler 2

ARAÇLARI ÇİZDİLER

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan İSPARK'a ait katlı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, kapalı otopark içerisinde park için bırakılan yaklaşık 10 araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vida ile çizildi.

İSPARK’ta şok: Araçları çizik çizik ettiler 3

Araçlarını almaya gelen sahipleri çizilmiş ve üzerine yazılar yazılmış arabaları görünce şok oldu. Bazı araç sahiplerinin çizilen araçlardan haberi olmadığı öğrenilirken, durumdan haberi olan araç sahipleri karakola giderek şikayetçi oldu.

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