İngiltere İsviçre maçı kaç kaç bitti? EURO 2024 İngiltere İsviçre maç özeti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam İngiltere, İsviçre ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler, nefeslerini tutarak bu kritik mücadeleyi ve sonucunu büyük bir merakla bekliyordu. İşte maça dair merak edilen detaylar!