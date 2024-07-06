2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam İngiltere, İsviçre ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler, nefeslerini tutarak bu kritik mücadeleyi ve sonucunu büyük bir merakla bekliyordu. İşte maça dair merak edilen detaylar!
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan dorukta! İngiltere İsviçre çeyrek final maçının sonucu merak konusu oldu. Türkiye-Hollanda maçının galibiyle karşılacak mücadelede futbolseverler nefes kesen anlara tanıklık etti.
İNGİLTERE-İSVİÇRE ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİ
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın çeyrek final karşılaşmasında İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta sonucu penaltılar belirledi.
PENALTILARDA KAZANAN İNGİLTERE OLDU
İngiltere İsviçre maçının ilk 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İki uzatma devresinde de eşitlik bozulmadı ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda maçı İngiltere kazanarak yarı finale yükseldi.