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İngiltere İsviçre maçı kaç kaç bitti? EURO 2024 İngiltere İsviçre maç özeti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam İngiltere, İsviçre ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler, nefeslerini tutarak bu kritik mücadeleyi ve sonucunu büyük bir merakla bekliyordu. İşte maça dair merak edilen detaylar!

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 21:07 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 21:47
İngiltere İsviçre maçı kaç kaç bitti? EURO 2024 İngiltere İsviçre maç özeti 1

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan dorukta! İngiltere İsviçre çeyrek final maçının sonucu merak konusu oldu. Türkiye-Hollanda maçının galibiyle karşılacak mücadelede futbolseverler nefes kesen anlara tanıklık etti.

İngiltere İsviçre maçı kaç kaç bitti? EURO 2024 İngiltere İsviçre maç özeti 2

İNGİLTERE-İSVİÇRE ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın çeyrek final karşılaşmasında İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta sonucu penaltılar belirledi.

İngiltere İsviçre maçı kaç kaç bitti? EURO 2024 İngiltere İsviçre maç özeti 3

PENALTILARDA KAZANAN İNGİLTERE OLDU

İngiltere İsviçre maçının ilk 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İki uzatma devresinde de eşitlik bozulmadı ve maç penaltılara gitti. Penaltılarda maçı İngiltere kazanarak yarı finale yükseldi.

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