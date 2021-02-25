Bugünkü
Takvim

İsottan 50 kat daha acı! Şili biber yılda 72 bin ton üretiliyor

Türkiye'de ilk olarak Antalya'da piyasaya sürülen ve yılda 72 bin ton üretilen Şili biber Şanlıurfa'nın isotuna rakip. Biberin kilosu ise 15 TL'den satılıyor.

25.02.2021 10:14 - Son Güncelleme: 25.02.2021 10:17
İsottan 50 kat daha acı! Şili biber yılda 72 bin ton üretiliyor

Türkiye'de özellikle Şanlıurfa'da yemeklerde ve kebapçılarda yoğun olarak tüketilen ve acılığıyla ün salan isot biber, 15 yıl önce talebi karşılayamaz hale geldi. Piyasaya sürülen ithal ürün ise isotun acılığını tutmayınca devreye yerli üretim girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İsottan 50 kat daha acı! Şili biber yılda 72 bin ton üretiliyor

Antalya'da tarım firması sahibi kimya mühendisi Hasan Ünal, hibrit tohum olarak acı biber çeşidi üzerine yoğunlaştı. 15 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle görüşen Ünal, kendi tesisinde biberi yetiştirip Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak derecede üreteceklerinin sözünü verdi. Çalışmalar sonunda ortaya çıkan kırmızı renkli, ince uzun acı biber, ilk ekimde hastalıklara karşı direnci ve acılığıyla dikkati çekti. Hasan Ünal, acının anavatanı Meksika'ya yakın Güney Amerika'daki 757 bin kilometrekarelik yaklaşık 20 milyon nüfuslu Şili'nin adını bibere verdi.

İsottan 50 kat daha acı! Şili biber yılda 72 bin ton üretiliyor

YILDA 72 BİN TON ÜRETİLİYOR
Şili biber kısa sürede üretici tarafından da kabul gördü. Kışın seralarda yazın ise tarlada üretilen Şili biber, 15 yılda Şanlıurfa'nın isot biberine rakip oldu. Yılda 72 bin ton piyasaya sürülen bu biberin isottan 50 kat daha acı olduğu belirlendi.

İsottan 50 kat daha acı! Şili biber yılda 72 bin ton üretiliyor

Semt pazarlarında kilosu 15 liradan satışa sunulan ve tüketiciden de büyük ilgi gören biber, kebap restoranlarında közleme biber olarak, kurutulmuş ve pul biber haline getirilmişi ise yemeklerde tüketilmeye başlandı.

İsottan 50 kat daha acı! Şili biber yılda 72 bin ton üretiliyor

Şili biberi Antalya'da üreten ve Türkiye piyasasına tanıtan Hasan Ünal, 30 yıldır Türkiye'de üretilen ürünleri geliştirmek ve yeni ürünler ortaya çıkarmak için çalıştıklarını söyledi. Ünal, Güneydoğu'da çok vakit geçirdiğini ve isot biberin zamanla acılığını yitirdiğini aktardı.