İsottan 50 kat daha acı! Şili biber yılda 72 bin ton üretiliyor
Türkiye'de ilk olarak Antalya'da piyasaya sürülen ve yılda 72 bin ton üretilen Şili biber Şanlıurfa'nın isotuna rakip. Biberin kilosu ise 15 TL'den satılıyor.
25.02.2021 10:14
- Son Güncelleme: 25.02.2021 10:17
Antalya'da tarım firması sahibi kimya mühendisi Hasan Ünal, hibrit tohum olarak acı biber çeşidi üzerine yoğunlaştı. 15 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle görüşen Ünal, kendi tesisinde biberi yetiştirip Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak derecede üreteceklerinin sözünü verdi. Çalışmalar sonunda ortaya çıkan kırmızı renkli, ince uzun acı biber, ilk ekimde hastalıklara karşı direnci ve acılığıyla dikkati çekti. Hasan Ünal, acının anavatanı Meksika'ya yakın Güney Amerika'daki 757 bin kilometrekarelik yaklaşık 20 milyon nüfuslu Şili'nin adını bibere verdi.