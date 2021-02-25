SON DAKİKA: İstanbul için yeni tehlike kapıda! Teke böceği yüzünden 2 ayda 180 ağaç kesildi
Son dakika haberi: Mega kent İstanbul'da yeni bir tehlike ortaya çıktı. Kentte akçaağaç, çınar gibi birçok ağaç istilacı tür olan teke böceği nedeniyle tehlike altında. Böcek erken tespit edilip müdahale edilemezse ağaçların kesilmesi gerekiyor. Teke böceği nedeniyle İstanbul'da 2 ayda 180 ağaç kesildi.
Teke böcekleri yumurtalarını ağaçların kabuklarının altına yerleştiriyor. Yaklaşık 7 ayın ardından o yumurtalar çatlıyor ve larvaya dönüşüyor. En büyük zararı larva döneminde veren Teke böceği beslenmek için ağacın içerisindeki dokuyu yiyor. Ağaçların içerisinde oluşan bu boşluklar ağacın beslenmesine engel oluyor ve ağaçların devrilmesine yol açıyor.
İlk olarak 2014 yılında İstanbul'da görülen bu türle mücadele devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri teke böceği ile mücadele kapsamında 2 ay içerisinde 180 adet ağacı kesmek zorunda kaldı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde yaklaşık 800'e yakın ağaçta larvaların olduğu öğrenildi.
Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği hakkında DHA'ya konuşan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, "Bu böceğin Türkiye'de tek bir türü bulunuyor. Bu böceğin anavatanı Asya'nın doğusu, Çin, Kore ve Japonya'da görüldüğü tespit edilmiş.
Bu tür, ithal edilen bitkiler aracılığıyla ülkemize geldi. Gümrüklerimizde sıkı denetim yapılmasına rağmen böceklerin farklı evreleri bulunuyor. Yumurta dönemi, larva dönemi, ergin dönemi ve pupa dönemi. Yumurta veya larva döneminde bitkinin içerisinde olduğundan ne kadar dikkat edilse de gözden kaçabiliyor.