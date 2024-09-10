Cinayet itirafı ses kaydında! Mühendis kocaya doktor eşten kan donduran plan! Önce kuvette sonra derede...

1 Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 16 yıl önce hayatını kaybeden Gökhan Atakan'ın ölümünen dair kan donduran ayrtıntılar gün yüzüne çıktı. Atakan, 2006 yılında 30 yaşındayken Sakarya Gevye'deki Doğançay Nehri'nde ölü bulunmuştu. Atakan'ın doktor olan eşi Yeliz'in genç adamın Bursa'dan İstanbul'a giderken yol üstünde karpuz soğuttuğu sırada nehre düşüp gözden kaybolduğunu söylemesi üzerine inşaat mühendisinin boğularak öldüğü düşünülmüştü. Fakat 16 yıl sonra çıkan gerçek boğulma olarak kapatılan dosyanın cinayet dosyası olarak yeniden açılmasına sebep oldu.

2 CİNAYET İTİRAFI SES KAYDINDA

Gökhan Atakan'ın doktor eşi Yeliz'in Atakan'ın ölümünün ardından 2012'de ikinci bir evlilik yaptığı ortaya çıktı. Gökhan Atakan dosyasının seyrini değiştiren de o ikinci eş. İddiaya göre, ikinci eşine cinayet itirafında bulunan doktor Yeliz "Gökhan'ı, doktor olan eski sevgilim nehirden aldığı suyla çiftlik evinde boğarak öldürdü. Cenazesini de benim aracımın bagajında taşıyarak götürüp nehre attık" dedi. Bu ifadeleri ses kaydına alan ikinci eş Mehmet, savcılığa başvuruda bulundu.