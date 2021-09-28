Faciaya ramak kaldı! Park halindeki otomobile çarpan araç istinat duvarında asılı kalınca ölümden döndüler...
İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan bir kazada facianın eşiğinden dönüldü. Eyüpsultan'da elektrik bakım onarım çalışması yapan ekibin aracı kontrolden çıkarak yokuştan aşağı kayarken, park halindeki hafif ticari aracı istinat duvarından aşağı düşürdü. Hafif ticari aracın düştüğü yerde bulunan kadın, yanındaki çocuğunu da çekerek son anda kurtuldu. Savrulan taşlardan yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar ve olay yerinden görüntüler...
28.09.2021 20:11
- Son Güncelleme: 28.09.2021 20:11
İstanbul Eyüpsultan'da facianın eşiğinden dönüldü. Elektrik bakım onarımı yapan ekibin aracı, çalışma sırasında bir anda kontrolünden çıkarak, yokuş aşağı kayınca vatandaşlar ölümden son anda kurtuldu.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Rami Cuma Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Elektrik bakım onarımı yapan ekibin aracı, çalışma sırasında bir anda kontrolünden çıkarak, yokuş aşağı kaymaya başladı.