İş stresinden bunalan doktor vücut gelişmede mili takıma yükseldi! İşte vücut geliştirmeci doktorun inanılmaz değişimi
Eşinin 'git stres at gel' sözüyle spora başlayan doktor vücut geliştirmede milli takıma yükseldi. Antalya'da iş stresinden bunalıp vücut geliştirme sporuna başlayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ferit Yılmaz, çıtayı yükseltti. Doktor Yılmaz kasım ayında İspanya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.
31.10.2021 16:01
- Son Güncelleme: 31.10.2021 16:02
Serik Devlet Hastanesi'nde çalışan ve 15 yıldır hekimlik yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ferit Yılmaz (41), yoğun iş stresi nedeniyle vücut geliştirme sporuna başladı.
Haftanın 6 günü antrenman yapmaya başlayan Yılmaz, beslenmesine de özen gösterince kısa sürede vücudundaki gelişmeyi fark etti. Arkadaşlarının teşvikiyle 2019 yılında katıldığı Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Yılmaz, 2021 yılında Kemer'de düzenlenen şampiyonada da birinciliği kıl payı kaçırarak Türkiye ikincisi oldu.