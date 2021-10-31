İş stresinden bunalan doktor vücut gelişmede mili takıma yükseldi! İşte vücut geliştirmeci doktorun inanılmaz değişimi

Haftanın 6 günü antrenman yapmaya başlayan Yılmaz, beslenmesine de özen gösterince kısa sürede vücudundaki gelişmeyi fark etti. Arkadaşlarının teşvikiyle 2019 yılında katıldığı Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Yılmaz, 2021 yılında Kemer'de düzenlenen şampiyonada da birinciliği kıl payı kaçırarak Türkiye ikincisi oldu.