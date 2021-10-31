Photoshop var mı? Muhteşem manzaralar! Kazdağları sonbaharda bir başka güzel

Güneyi Balıkesir'in Edremit ilçesi, kuzey tarafı ise Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları, çok sayıda endemik bitki türü, yüksek oksijen oranı ve mitolojik geçmişiyle de dikkat çekiyor. Sonbahar mevsiminin güzelliklerini tablo gibi ziyaretçilerine sunan Kazdağları'nda, ormanların yeşilinin bir bölümü kızıla boyanmış durumda.