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Photoshop var mı? Muhteşem manzaralar! Kazdağları sonbaharda bir başka güzel

Kazdağları, zengin flora ve faunası, endemik bitki türleri, ormanları, bol oksijeni, pınarları ve mitolojik geçmişiyle doğaseverlere her mevsim ayrı güzellikler sunuyor. Ortaya da muhteşem güzellikte manzaralar çıkıyor. Bölgeye gezmeye giden bir kişi ise "Tam fotoğraf çekilecek zamanı, Kazdağları'nın. Photoshopa ihtiyaç duymadan çekebileceğiniz bütün fotoğraf kareleri burada mevcut." ifadelerini kullandı. İşte tablo gibi güzellikteki manzaralar..

DHA
31.10.2021 16:12 - Son Güncelleme: 31.10.2021 16:30
Muhteşem manzaralar! Kazdağları sonbaharda bir başka güzel

Sonbahar mevsimiyle bugünlerde rengarenk görünüme kavuşan 1774 metre yüksekliğindeki Kazdağları, zengin flora ve faunası, endemik bitki türleri ve ormanlarının yanı sıra su ekosistemleriyle 'Bin pınarlı dağ' olarak da anılıyor.

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Muhteşem manzaralar! Kazdağları sonbaharda bir başka güzel

Güneyi Balıkesir'in Edremit ilçesi, kuzey tarafı ise Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları, çok sayıda endemik bitki türü, yüksek oksijen oranı ve mitolojik geçmişiyle de dikkat çekiyor. Sonbahar mevsiminin güzelliklerini tablo gibi ziyaretçilerine sunan Kazdağları'nda, ormanların yeşilinin bir bölümü kızıla boyanmış durumda.

Muhteşem manzaralar! Kazdağları sonbaharda bir başka güzel

KAMP, PİKNİK, YÜRÜYÜŞ
Üççat, Ardıçbaşı, Kökeğrek, Yedi Kardeşler gibi alanlar, kestane ağaçlarının kırmızı, kayın ağaçlarının sarı, çam ağaçlarının yeşil, yabani kavak ağaçlarının açık sarı, meşe ağaçlarının ise kahverengi yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü ilgi çekiyor.

Muhteşem manzaralar! Kazdağları sonbaharda bir başka güzel

Rengarenk ormanlarda kamp, piknik ve yürüyüş yapan, stresli ortamlardan uzaklaşıp huzur bulan doğaseverlerden İlker Toker de ailesiyle gezdiği Kazdağları'nda, kestane ve mantar topladı.

Muhteşem manzaralar! Kazdağları sonbaharda bir başka güzel

Arkadaş grubuyla birlikte hafta sonunu Kazdağları'da kamp yaparak geçiren avukat Mehmet Mert Sezgen, "Tam fotoğraf çekilecek zamanı, Kazdağları'nın.

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