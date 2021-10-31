Photoshop var mı? Muhteşem manzaralar! Kazdağları sonbaharda bir başka güzel
Kazdağları, zengin flora ve faunası, endemik bitki türleri, ormanları, bol oksijeni, pınarları ve mitolojik geçmişiyle doğaseverlere her mevsim ayrı güzellikler sunuyor. Ortaya da muhteşem güzellikte manzaralar çıkıyor. Bölgeye gezmeye giden bir kişi ise "Tam fotoğraf çekilecek zamanı, Kazdağları'nın. Photoshopa ihtiyaç duymadan çekebileceğiniz bütün fotoğraf kareleri burada mevcut." ifadelerini kullandı. İşte tablo gibi güzellikteki manzaralar..
Sonbahar mevsimiyle bugünlerde rengarenk görünüme kavuşan 1774 metre yüksekliğindeki Kazdağları, zengin flora ve faunası, endemik bitki türleri ve ormanlarının yanı sıra su ekosistemleriyle 'Bin pınarlı dağ' olarak da anılıyor.
Güneyi Balıkesir'in Edremit ilçesi, kuzey tarafı ise Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları, çok sayıda endemik bitki türü, yüksek oksijen oranı ve mitolojik geçmişiyle de dikkat çekiyor. Sonbahar mevsiminin güzelliklerini tablo gibi ziyaretçilerine sunan Kazdağları'nda, ormanların yeşilinin bir bölümü kızıla boyanmış durumda.
Rengarenk ormanlarda kamp, piknik ve yürüyüş yapan, stresli ortamlardan uzaklaşıp huzur bulan doğaseverlerden İlker Toker de ailesiyle gezdiği Kazdağları'nda, kestane ve mantar topladı.
Arkadaş grubuyla birlikte hafta sonunu Kazdağları'da kamp yaparak geçiren avukat Mehmet Mert Sezgen, "Tam fotoğraf çekilecek zamanı, Kazdağları'nın.