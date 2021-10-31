Dün yüksek kesimlerine kar yağan Antalya'da bugün sahiller doldu taştı
Antalya'nın yüksek kesimlerine dün yağan kar yağışının ardından vatandaşlar ve turistler bugün dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.
31.10.2021 15:29
- Son Güncelleme: 31.10.2021 15:29
Antalya'da dün 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karının düşmesinin ardından bugün kentte parçalı bulutlu bir hava hakim oluyor.
Zaman zaman havanın açarak güneşli olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce kişinin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.