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Dün yüksek kesimlerine kar yağan Antalya'da bugün sahiller doldu taştı

Antalya'nın yüksek kesimlerine dün yağan kar yağışının ardından vatandaşlar ve turistler bugün dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.

31.10.2021 15:29 - Son Güncelleme: 31.10.2021 15:29
Dün yüksek kesimlerine kar yağan Antalya’da bugün sahiller doldu taştı

Antalya'da dün 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karının düşmesinin ardından bugün kentte parçalı bulutlu bir hava hakim oluyor.

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Dün yüksek kesimlerine kar yağan Antalya’da bugün sahiller doldu taştı

Zaman zaman havanın açarak güneşli olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce kişinin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

Dün yüksek kesimlerine kar yağan Antalya’da bugün sahiller doldu taştı

Havanın 22, deniz suyu sıcaklığının 24 dereceyi bulduğu kentte, çok sayıda kişinin de deniz keyfi yaptığı görüldü. Sahile inen bazı kişilerin de kıyıda oturduğu ve arkadaşlarıyla sohbet ettiği görüldü.

Dün yüksek kesimlerine kar yağan Antalya’da bugün sahiller doldu taştı

Arkadaşları ile balık tutmaya gelen Yavuz Yılmaz, "Antalya'da yaşıyorum. Biz sabah rafting düşünüyorduk. Hava yağmurlu olunca gidemedim.

Dün yüksek kesimlerine kar yağan Antalya’da bugün sahiller doldu taştı

Saç ekimi yaptırdığım için ben denize giremedim.

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