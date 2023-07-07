İş arkadaşının cinsel saldırısına uğrayan Özlem Sin, yaşadıklarını anlattı: "Hafızamı silmek istiyorum"
İstanbul Pendik'te mide bulandıran bir olay yaşandı. 36 yaşındaki Özlem Şin, evini boyatmak için anlaştığı eski iş arkadaşı Recep Sazak tarafından bıçak tehdidiyle elleri ve boynu bağlanıp cinsel saldırıya uğradı. Özlem Şin kendini kurtarmak için elleri bağlı haldeyken uzandığı bıçakla tacizciyi öldürdü. Müebbet hapis cezasıyla yargılanıp 14 ayın sonunda beraat edip tahliye olan Özlem Şin o günden sonra yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar…
Fabrika çalışanı Özlem Şin (36), eşinden boşandıktan sonra Pendik'te iki çocuğuyla birlikte bir evde kalmaya başladı. Daireyi boyatmak isteyince, aynı mahallede oturan eski iş arkadaşı Recep Sazak ile anlaştı. O günlerde bir sitede kapıcılık yapan ve boş vakitlerinde boya işleri de yapan Recep Sazak, boya için kaç kutu gerekeceğini tespit etmek için 14 Şubat 2022 gecesi kadının evine gitti.
BOYNUNA VE ELİNE KABLO DOLAYIP...
Özlem Şin, Recep Sazak'a kapıyı açınca hayatının en büyük kâbusu ile karşı karşıya kaldı. Cinsel içerikli sözler kullanmaya başlayan Sazak'ın tavrından rahatsız oldu ve evinden göndermek istedi. 'Kasten adam yaralama' ve 'Çocuğa cinsel istismar' suçlarından sabıkalı olduğu iddia edilen Sazak, genç kadını bıçakla öldürmekle tehdit ederek talhisiz kadınının boynuna ve eline kablo dolayıp cinsel saldırıda bulundu. Özlem Şin, Sazak'ın üzerine çullandığı sırada elindeki bıçağı kaptı ve saldırgan adamın vücuduna bir darbe indirdi. Sazak olay yerinde hayatını kaybetti.
"BİR GECEDE HAYATIM ALT ÜST OLDU"
Parmaklıklar ardındaki 14 ayda hayata nasıl tutunduğunu anlatan iki kız çocuğu annesi Özlem Şin, "Allah kimseyi orayla terbiye etmesin. Orası anlatılacak bir yer değil.
Benim için daha zordu. Gerçek suçluların gideceği bir yerdi ama benim için değildi. Bir gecede hayatım alt üst oldu. Beni orada çocuklarım hayata tutturdu. 'Anne senden başka kimsemiz yok' dediler.