İş arkadaşının cinsel saldırısına uğrayan Özlem Sin, yaşadıklarını anlattı: "Hafızamı silmek istiyorum"

"BİR GECEDE HAYATIM ALT ÜST OLDU"

Parmaklıklar ardındaki 14 ayda hayata nasıl tutunduğunu anlatan iki kız çocuğu annesi Özlem Şin, "Allah kimseyi orayla terbiye etmesin. Orası anlatılacak bir yer değil.

Benim için daha zordu. Gerçek suçluların gideceği bir yerdi ama benim için değildi. Bir gecede hayatım alt üst oldu. Beni orada çocuklarım hayata tutturdu. 'Anne senden başka kimsemiz yok' dediler.