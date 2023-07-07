Kapı dışarı çıkmayın! Temmuz ortasında felaketi yaşatacak! Uyarılar ardı ardına geldi! Türkiye'ye son 7 gün uyarısı... Geriye 7,6,5,4,3, 2 ve 1 gün kaldı!
Bugün, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul dahil birçok il için oraj uyarısı yapıldı. Bu uyarı, hava durumuyla ilgili olarak vatandaşların dikkatini çeken bir konu haline geldi ve pek çok kişi "oraj nedir" sorusunu araştırmaya başladı. Oraj, yoğun ve şiddetli yağışların ani bir şekilde gerçekleştiği meteorolojik bir olaydır. Bu olayda, kısa süre içinde çok miktarda yağış meydana gelir ve şiddetli yağmur, dolu ya da sağanak yağış şeklinde görülebilir.
07.07.2023 09:14 - Son Güncelleme: 07.07.2023 09:14
Bu konuda Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü olan Prof. Dr. Levent Kurnaz da bir açıklama yaptı. Kurnaz, oraj yağışlarının ardından hava sıcaklıklarının ciddi derecede yükseleceğini belirtti ve "Türkiye'de bu yıl muhtemelen en yüksek sıcaklık rekorunu kıracağız.
Hava durumuyla ilgili olarak İstanbul, İzmir ve Ankara'nın durumu nasıl olacak? İşte illere göre hava durumu:
İstanbul: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, hava sıcaklığı 27 derece.
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, hava sıcaklığı 31 derece.
Ankara: Az bulutlu ve güneşli, hava sıcaklığı 32 derece.