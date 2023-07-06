1 ay içinde saç fışkıracak! 1 tane bile kel kalmayacak! Kıvanç Tatlıtuğ'a çevirecek tarif! Dermatologlar açıkladı...

Kellik derdine son! Cilt uzmanları bu dört çare sayesinde derdinize derman olacak. Birçok farklı sebebe bağlı olarak ortaya çıkan kellik özellikle stresten kaynaklanıyorsa çözüm mümkün. Sizler için vereceğimiz bu kürü düzenli bir şekilde uygularsanız var olan dökülmeyi durdurabilir saçların gürleşmesini sağlayabilirsiniz.