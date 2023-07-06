1 ay içinde saç fışkıracak! 1 tane bile kel kalmayacak! Kıvanç Tatlıtuğ'a çevirecek tarif! Dermatologlar açıkladı...
New York City'deki Goldenberg Dermatology'de kurul onaylı bir dermatolog olan Gary Goldenberg,saç dökülmesinin çaresini açıkladı. Goldenberg, günde 100 saç telinin kaybedilmesinin normal bir durum olduğunu belirtiyor. Saçların doğal bir döngü içinde sürekli olarak yenilendiğini ve dökülen saç tellerinin yerine yeni saç tellerinin çıktığını ifade ediyor.
06.07.2023 15:50 - Son Güncelleme: 06.07.2023 15:51
Kellik derdine son! Cilt uzmanları bu dört çare sayesinde derdinize derman olacak. Birçok farklı sebebe bağlı olarak ortaya çıkan kellik özellikle stresten kaynaklanıyorsa çözüm mümkün. Sizler için vereceğimiz bu kürü düzenli bir şekilde uygularsanız var olan dökülmeyi durdurabilir saçların gürleşmesini sağlayabilirsiniz.
UZMAN İSİM KELLİĞİ SONA ERDİRECEK YÖNTEMLERİ AÇIKLADI!
PRP TEDAVİSİ
PRP; (Platelet rich plasma) kişinin vücudundan küçük bir miktar kan alındıktan sonra kanın özel bir işlem ile plazmasının ayrıştırılarak, vücuda enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemidir. Elde edilen plazma, "platelet" denilen hücrelerden oldukça zengindir.