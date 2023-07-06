İş arkadaşından cinsel saldırı! İstanbul’da mide bulandıran olay! Yeni evini görmek için geldi! Ellerini ve boynunu bağlayıp...
İstanbul Pendik'te mide bulandıran bir olay yaşandı. 36 yaşındaki Özlem Şin, evini boyatmak için anlaştığı eski iş arkadaşı Recep Sazak tarafından bıçak tehdidiyle elleri ve boynu bağlanıp cinsel saldırıya uğradı. Şin kendini kurtarmak için elleri bağlı haldeyken uzandığı bıçakla tacizciyi öldürdü. Mahkeme, oy çokluğu ile verdiği kararında, Özlem Şin'in olayın gelişiminde meşru savunmada bulunduğunu kaydederek, kadının beraatine ve tahliyesine karar verdi.
Fabrika çalışanı Özlem Şin (36), eşinden boşandıktan sonra Pendik'te iki çocuğuyla birlikte bir evde kalmaya başladı. Daireyi boyatmak isteyince, aynı mahallede oturan eski iş arkadaşı Recep Sazak ile anlaştı. O günlerde bir sitede kapıcılık yapan ve boş vakitlerinde boya işleri de yapan Recep Sazak, boya için kaç kutu gerekeceğini tespit etmek için 14 Şubat 2022 gecesi kadının evine gitti.
Şin, Recep Sazak'a kapıyı açınca hayatının en büyük kâbusu ile karşı karşıya kaldı. Cinsel içerikli sözler kullanmaya başlayan Sazak'ın tavrından rahatsız olan ve karşı koyup evden göndermek isteyen genç kadın başarılı olamadı. 'Kasten adam yaralama' ve 'Çocuğa cinsel istismar' suçlarından sabıkalı olduğu iddia edilen Sazak, genç kadını bıçakla öldürmekle tehdit etti. Yetmedi, kadının boynuna ve eline kablo dolayıp cinsel saldırıda bulundu.
Şin, Sazak'ın üzerine çullandığı sırada elindeki bıçağı kaptı ve saldırgan adamın vücuduna bir darbe indirdi. Sazak olay yerinde hayatını kaybederken, Özlem Şin 112 Acil Yardım Hattı'na arayıp yaşananları anlattı, yardım istedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Tutuklanan Şin, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle açılan davada İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Genç kadın dehşet anlarını mahkemede "Gözümü kapattım ve bıçağı bir kez sapladım. Peşimden gelip 'Öldüreceğim seni' dedi. Mutfağın balkonuna yöneldiğim esnada yere düştü. 112'yi aradım" sözleriyle gözyaşları içinde anlattı.
Cumhuriyet Savcısı, Özlem Şin'in, kendisine karşı gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhakkak olan tehlikeyi gidermek için öldürme eylemi gerçekleştirdiğini ve bir bıçak darbesi vurduğunun altını çizdi, eylemin "meşru savunma" kapsamında kaldığını kaydederek beraat ve tahliye kararı verilmesini istedi.
Özlem Şin'in tutukluluk hâlinin devamına karar veren mahkeme, 112'yi arayıp aramadığının, neler konuştuğunun araştırılmasını istedi. Cinayet gecesi eve giden polisler de Şin'in ifadesini doğrular nitelikte, kadının ellerinin bağlı olduğunu söyledi. 112 Acil Servisi'nden gelen telefon görüşmesi kayıtları, kendini savunurken cinayet işlemek zorunda kalan kadının anlattıklarını kanıtlar cinstendi.