İş arkadaşından cinsel saldırı! İstanbul’da mide bulandıran olay! Yeni evini görmek için geldi! Ellerini ve boynunu bağlayıp...

Fabrika çalışanı Özlem Şin (36), eşinden boşandıktan sonra Pendik'te iki çocuğuyla birlikte bir evde kalmaya başladı. Daireyi boyatmak isteyince, aynı mahallede oturan eski iş arkadaşı Recep Sazak ile anlaştı. O günlerde bir sitede kapıcılık yapan ve boş vakitlerinde boya işleri de yapan Recep Sazak, boya için kaç kutu gerekeceğini tespit etmek için 14 Şubat 2022 gecesi kadının evine gitti.