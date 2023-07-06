Uzmanlar ’yaşam iksiri’ diyerek açıkladı! 1 parçası 10 yıl ömür uzatıyor! Kalp, kolesterol, depresyon, tansiyon, diyabetin şifası...

Bir diğer önemli faydası ise beyin fonksiyonlarını desteklemesidir. Bitter çikolata, içerdiği flavonoidler ve kafein sayesinde beyinde kan akışını artırarak dikkat, odaklanma ve hafızayı güçlendirir. Bazı araştırmalar, düzenli olarak bitter çikolata tüketen kişilerin bilişsel işlevlerinin daha iyi olduğunu göstermektedir.