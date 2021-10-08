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Faciaya kıl payı! Fren yerine gaza basınca olanlar oldu

Fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Kırıkkale'de facianın eşiğindne dönüldü. Kırıkkale'de bir sürücü, otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basması sonucu döner salonuna daldı. Kazada şok geçiren sürücü hastaneye kaldırılırken restoranda bulunanlar da hayretler içerisinde kaldı.

AJANSLAR
08.10.2021 01:10 - Son Güncelleme: 08.10.2021 01:35
Faciaya kıl payı! Fren yerine gaza basınca olanlar oldu

Fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Kırıkkale'de facianın eşiğindne dönüldü. Kırıkkale'de bir sürücü, otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basması sonucu döner salonuna daldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Faciaya kıl payı! Fren yerine gaza basınca olanlar oldu

FREN YERİNE GAZA BASTI

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.B., 71 AAP 837 plakalı otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza bastı.

Faciaya kıl payı! Fren yerine gaza basınca olanlar oldu

DÖNER SALONUNA DALDI

Döner salonuna dalan otomobil, bina kirişine ve camekana çarparak durabildi. Kaza sırasında salonda oturan bazı vatandaşlar ise facianın eşiğinden döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazanın şokunu atlatamayan sürücü Y.E.B. hastaneye kaldırılırken, eşi ve bir çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu.

Faciaya kıl payı! Fren yerine gaza basınca olanlar oldu

Döner salonunda oturan bir kadının gözüne sıçrayan cam ise sağlık görevlileri tarafından çıkartıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından kazalı otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

Faciaya kıl payı! Fren yerine gaza basınca olanlar oldu

Döner salonunu personeli Melike Korkun, "Burada tezgahtaydık karşıdan araba geldi. Yönünü bize doğru kırdı, sonra direk geldi. Sonra çocuk sandalyedeydi yere düştü. Çocuğu falan kontrol ettim. Şoför şoktaydı sadece her hangi bir yaralanma yoktu" dedi.

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