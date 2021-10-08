Faciaya kıl payı! Fren yerine gaza basınca olanlar oldu
Fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Kırıkkale'de facianın eşiğindne dönüldü. Kırıkkale'de bir sürücü, otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basması sonucu döner salonuna daldı. Kazada şok geçiren sürücü hastaneye kaldırılırken restoranda bulunanlar da hayretler içerisinde kaldı.
08.10.2021 01:10
- Son Güncelleme: 08.10.2021 01:35
DÖNER SALONUNA DALDI
Döner salonuna dalan otomobil, bina kirişine ve camekana çarparak durabildi. Kaza sırasında salonda oturan bazı vatandaşlar ise facianın eşiğinden döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazanın şokunu atlatamayan sürücü Y.E.B. hastaneye kaldırılırken, eşi ve bir çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu.