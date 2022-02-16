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İrem Ay'a korkunç işkence etmişti! Ünlü fenomenden çarpıcı iddia: Hala rahatsız ediyor mu?

Sosyal medya için içerikler üreten İrem Ay'ın işkence gördüğü fotoğraflar kısa sürede yayıldı. 4 yıldır eski eşi Berkay Saner tarafından sistematik bir şekilde şiddet gördüğünü iddia eden İrem Ay, yarışmayla tanınan Dilan Ay'ın kardeşi çıktı. Yaşadığı travmayı atlamaya çalışan genç kadından korkutucu bir iddia geldi. İşkenceci eşinin halen rahatsız ettiği söyledi. İşte İrem Ay'ın o açıklaması...

16.02.2022 14:01 - Son Güncelleme: 16.02.2022 14:06
İrem Ay’a korkunç işkence etmişti! Ünlü fenomenden çarpıcı iddia: Hala rahatsız ediyor mu?

Eşi Berkay S.'den şiddet gördüğünü iddia eden İrem Ay'ın yardım çığılığı Türkiye'yi ağlatmıştı.

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İrem Ay’a korkunç işkence etmişti! Ünlü fenomenden çarpıcı iddia: Hala rahatsız ediyor mu?

İnternette "içerik üreticisi" olarak tanınan İrem Ay, 4 yılını birlikte paylaştığı eşi Saner'in kendisi darp ettiğini öne sürerek ardı arkası kesilmeyen kan donduran fotoğraflar paylaştı.

İrem Ay’a korkunç işkence etmişti! Ünlü fenomenden çarpıcı iddia: Hala rahatsız ediyor mu?

Genç kadının paylaştığı fotoğraflarda iddiaya göre eşinin gülerek başında bekleyip selfie çektiği Ay'ın ise feci şekilde darp edildiği bu nedenle vücudunda çok sayıda morluklar olduğu görüldü.

İrem Ay’a korkunç işkence etmişti! Ünlü fenomenden çarpıcı iddia: Hala rahatsız ediyor mu?

Genç kadın şu ifadeleri kullandı:

İrem Ay’a korkunç işkence etmişti! Ünlü fenomenden çarpıcı iddia: Hala rahatsız ediyor mu?

"Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine...

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