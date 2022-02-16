İrem Ay'a korkunç işkence etmişti! Ünlü fenomenden çarpıcı iddia: Hala rahatsız ediyor mu?
Sosyal medya için içerikler üreten İrem Ay'ın işkence gördüğü fotoğraflar kısa sürede yayıldı. 4 yıldır eski eşi Berkay Saner tarafından sistematik bir şekilde şiddet gördüğünü iddia eden İrem Ay, yarışmayla tanınan Dilan Ay'ın kardeşi çıktı. Yaşadığı travmayı atlamaya çalışan genç kadından korkutucu bir iddia geldi. İşkenceci eşinin halen rahatsız ettiği söyledi. İşte İrem Ay'ın o açıklaması...
16.02.2022 14:01
- Son Güncelleme: 16.02.2022 14:06
İnternette "içerik üreticisi" olarak tanınan İrem Ay, 4 yılını birlikte paylaştığı eşi Saner'in kendisi darp ettiğini öne sürerek ardı arkası kesilmeyen kan donduran fotoğraflar paylaştı.