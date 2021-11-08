İranlı turistler akın akın Van'a geliyor! Kapıköy Gümrük Kapısı açılınca...
İranlı turistler Van'ı çok sevdi. Van'ın Saray ilçesinde uzun süredir kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla İranlı turistler kente akın akın gelmeye başladı. Gündüzleri alışveriş yapıp kentin tarihi yapılarını gezen İranlı turistler, geceleri de eğlence mekanlarında zaman geçiriyor. İşte İranlılar keyifli anları...
08.11.2021 10:08
- Son Güncelleme: 08.11.2021 11:49
İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra yeniden açıldı.
Kaldığı otelin eğlence salonunda müzik eşliğinde eğlenen Nazilla Mumin, Türkiye ile Van'ı çok sevdiklerini ve gönüllerince eğlendiklerini söyledi.
Pej Teyaben ise Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu vurgulayarak "Buranın halkı da güvenlik güçleri de çok iyi. Van çok güzel. Burada hem geziyoruz hem eğleniyoruz. Türkiye ile iftihar ediyoruz. Van'ın doğası çok güzel. Çok memnun kaldık. Buradaki insanlar ne zaman bizim ülkeye gelse başımız gözümüz üstünde yerleri var" dedi.