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Savunma sanayisinde yerli motor hamlesi! Güçlerine güç katıyor: Yerli ve milli silahlar fark yaratıyor

Yerli ve milli silah üretiminde son yıllarda adeta çağ atlayan Türkiye, gücüne güç katmaya hızlı bir şekilde devam ediyor. Türk savunma sanayisi yerli motorlar da üreterek TSK'nın caydırıcılığı artırıyor. Başarılı yol haritası doğrultusunda Türkiye'nin özgün hava ve kara araçlarını bu alanda yurt dışı bağımlılıktan kurtaracak birçok proje yürütülüyor. İşte yerli ve milli silahlardaki son gelişmeler...

08.11.2021 12:15 - Son Güncelleme: 08.11.2021 12:28
Savunma sanayisinde yerli motor hamlesi! Güçlerine güç katıyor: Yerli ve milli silahlar fark yaratıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, motor ve güç aktarma sistemleri konusunda ihtiyaç ve mevcut altyapıları değerlendirip teknolojik gelişmeleri takip ederek yol haritası oluşturdu

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Savunma sanayisinde yerli motor hamlesi! Güçlerine güç katıyor: Yerli ve milli silahlar fark yaratıyor

Başkanlığın çalışmaları, "içten yanmalı motorlar" ve "türbinli motorlar" olmak üzere iki başlık altında devam ediyor.

Savunma sanayisinde yerli motor hamlesi! Güçlerine güç katıyor: Yerli ve milli silahlar fark yaratıyor

İçten yanmalı motorlarda 170 beygir gücündeki Anka motorundan 1500 beygir gücündeki Altay tankı motoruna kadar birçok motor geliştiriliyor.

Savunma sanayisinde yerli motor hamlesi! Güçlerine güç katıyor: Yerli ve milli silahlar fark yaratıyor

İnsansız hava araçları Anka ve Aksungur'a güç verecek PD170 motorunun geliştirme kabul faaliyetleri tamamlandı. Motorun daha da güçlendirilerek farklı hava platformlarında kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Savunma sanayisinde yerli motor hamlesi! Güçlerine güç katıyor: Yerli ve milli silahlar fark yaratıyor

Tekerlekli zırhlı araçlarda Vuran, Kirpi 2 ve Pars için yerli motor geliştirme çalışmaları devam ediyor. Vuran ve Kirpi 2'ye güç verecek motorun ömür ve geliştirme testleri tamamlandı. Motorun araç üzerindeki testleri de yapılıyor.

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