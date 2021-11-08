Savunma sanayisinde yerli motor hamlesi! Güçlerine güç katıyor: Yerli ve milli silahlar fark yaratıyor

Tekerlekli zırhlı araçlarda Vuran, Kirpi 2 ve Pars için yerli motor geliştirme çalışmaları devam ediyor. Vuran ve Kirpi 2'ye güç verecek motorun ömür ve geliştirme testleri tamamlandı. Motorun araç üzerindeki testleri de yapılıyor.