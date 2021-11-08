Muş’ta sonbaharın getirdiği renk cümbüşü harika görüntülere neden oldu

"MUŞ, SONBAHARIN SANAT OLARAK YAŞANDIĞI YER"

Fotoğraf sanatçılarından Sati Güder, İstanbul'un kaosundan kopup Muş'a fotoğraf çekmek için geldiklerini belirterek, "Sonbaharın sanat olarak yaşandığı yer gerçekten. Şu anda Derecik Vadisi'ndeyiz ve renkler coşmuş durumda. Her ton var. Huzur, sakinlik, dinginlik, sanat, her şey burada. Çok keyifli gidiyor" dedi.