Muş'ta sonbaharın getirdiği renk cümbüşü harika görüntülere neden oldu
Muş'ta sonbahar mevsiminde sararan ve kırmızıya bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken, fotoğraf sanatçıları da bölgeye akın etti. Fotoğraf sanatçılarından Sati Güder, İstanbul'un kaosundan kopup Muş'a fotoğraf çekmek için geldiklerini belirterek, "Sonbaharın sanat olarak yaşandığı yer gerçekten. Şu anda Derecik Vadisi'ndeyiz ve renkler coşmuş durumda. Her ton var. Huzur, sakinlik, dinginlik, sanat, her şey burada. Çok keyifli gidiyor" dedi.
Türkiye'nin farklı illerinden Muş'a gelerek sonbahar görüntülerini kayıt altına alan fotoğraf sanatçıları, karşılaştıkları manzara karşısında adeta büyülendi.
"MUŞ, SONBAHARIN SANAT OLARAK YAŞANDIĞI YER"
Fotoğraf sanatçılarından Sati Güder, İstanbul'un kaosundan kopup Muş'a fotoğraf çekmek için geldiklerini belirterek, "Sonbaharın sanat olarak yaşandığı yer gerçekten. Şu anda Derecik Vadisi'ndeyiz ve renkler coşmuş durumda. Her ton var. Huzur, sakinlik, dinginlik, sanat, her şey burada. Çok keyifli gidiyor" dedi.
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Arkadaşlarıyla birlikte Muş bölgesini fotoğraflamaya geldiklerini anlatan fotoğraf sanatçılarından Faruk Akbaş ise sonbaharın yaşanmasının kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi.