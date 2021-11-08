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Haberler Yaşam Muş'ta sonbaharın getirdiği renk cümbüşü harika görüntülere neden oldu

Muş'ta sonbaharın getirdiği renk cümbüşü harika görüntülere neden oldu

Muş'ta sonbahar mevsiminde sararan ve kırmızıya bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluştururken, fotoğraf sanatçıları da bölgeye akın etti. Fotoğraf sanatçılarından Sati Güder, İstanbul'un kaosundan kopup Muş'a fotoğraf çekmek için geldiklerini belirterek, "Sonbaharın sanat olarak yaşandığı yer gerçekten. Şu anda Derecik Vadisi'ndeyiz ve renkler coşmuş durumda. Her ton var. Huzur, sakinlik, dinginlik, sanat, her şey burada. Çok keyifli gidiyor" dedi.

08.11.2021 08:55 - Son Güncelleme: 08.11.2021 09:30
Muş’ta sonbaharın getirdiği renk cümbüşü harika görüntülere neden oldu

Kentte havaların soğumasıyla birlikte ağaç ve bitkilerde oluşan renk cümbüşü doyumsuz görüntü oluşturuyor.

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Muş’ta sonbaharın getirdiği renk cümbüşü harika görüntülere neden oldu

Merkeze bağlı Derecik köyü civarında oluşan sonbahar manzaraları, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oldu.

Muş’ta sonbaharın getirdiği renk cümbüşü harika görüntülere neden oldu

Türkiye'nin farklı illerinden Muş'a gelerek sonbahar görüntülerini kayıt altına alan fotoğraf sanatçıları, karşılaştıkları manzara karşısında adeta büyülendi.

Muş’ta sonbaharın getirdiği renk cümbüşü harika görüntülere neden oldu

"MUŞ, SONBAHARIN SANAT OLARAK YAŞANDIĞI YER"

Fotoğraf sanatçılarından Sati Güder, İstanbul'un kaosundan kopup Muş'a fotoğraf çekmek için geldiklerini belirterek, "Sonbaharın sanat olarak yaşandığı yer gerçekten. Şu anda Derecik Vadisi'ndeyiz ve renkler coşmuş durumda. Her ton var. Huzur, sakinlik, dinginlik, sanat, her şey burada. Çok keyifli gidiyor" dedi.

Muş’ta sonbaharın getirdiği renk cümbüşü harika görüntülere neden oldu

"MUŞ, TURİZM AÇISINDAN ÜLKEMİZDE PEK HAK ETTİĞİ YERİ GÖRMEMİŞ"

Arkadaşlarıyla birlikte Muş bölgesini fotoğraflamaya geldiklerini anlatan fotoğraf sanatçılarından Faruk Akbaş ise sonbaharın yaşanmasının kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi.

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