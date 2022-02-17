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İran'da Kedi Kafe Müzesi büyük ilgi görüyor

2020 yılında İran'ın başkenti Tahran'daki eski bir evde açılan kafe ve kedi müzesi, çeşitli türlerde kediye ev sahipliği yapıyor. Müzede misafirleri karşılayan yaklaşık 30 kedi arasında, yerli kısa tüylü, yerli uzun tüylü, İran kedisi, İskoç, İngiliz ve Van kedisi bulunuyor.

17.02.2022 10:40 - Son Güncelleme: 17.02.2022 10:46
İran’da Kedi Kafe Müzesi büyük ilgi görüyor

Tahran'ın Kişaverzi Bulvarı'nda yaklaşık 200 metrekarelik alanda iki yıl önce açılan ve duvarları kedi resimleriyle süslenen müze, İran İrşad ve Kültür Bakanlığı'nın izniyle açıldı.

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İran’da Kedi Kafe Müzesi büyük ilgi görüyor

Örneğine fazla rastlanmayan bu müze, insanların kedilerle bağını güçlendiriyor.

İran’da Kedi Kafe Müzesi büyük ilgi görüyor

Müzeyi ziyaret edenler, kedileri görmek istediklerinde kafeden mamalarını alıp yukarı çıkıyor.

İran’da Kedi Kafe Müzesi büyük ilgi görüyor

İranlı Şair Ubeyd Zakani'nin "Fare ve Kedi" hikayesinin resimlerle canlandırılması da müzenin renkli bir özelliği olarak dikkati çekiyor.

İran’da Kedi Kafe Müzesi büyük ilgi görüyor

Müzenin kurulmasının amaçlarından biri de bir kültür oluşturmak...

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