İran'da Kedi Kafe Müzesi büyük ilgi görüyor
2020 yılında İran'ın başkenti Tahran'daki eski bir evde açılan kafe ve kedi müzesi, çeşitli türlerde kediye ev sahipliği yapıyor. Müzede misafirleri karşılayan yaklaşık 30 kedi arasında, yerli kısa tüylü, yerli uzun tüylü, İran kedisi, İskoç, İngiliz ve Van kedisi bulunuyor.
17.02.2022 10:40
- Son Güncelleme: 17.02.2022 10:46
İranlı Şair Ubeyd Zakani'nin "Fare ve Kedi" hikayesinin resimlerle canlandırılması da müzenin renkli bir özelliği olarak dikkati çekiyor.