İlk ipucu geldi! Teklifler onarıldı! 18 Şubat 2022 banka banka güncel ihtiyaç- konut- taşıt kredi faiz oranları: Ziraat, Vakıf, Halkbank, ING...

18 ŞUBAT 2022 BANKA BANKA GÜNCEL KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI...

Elinde peşinatı olmayan ancak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu konut kredilerinin faiz oranlarını merak etmekte. İşte banka banka kredi faiz oranları...