İlk ipucu geldi! Teklifler onarıldı! 18 Şubat 2022 banka banka güncel ihtiyaç- konut- taşıt kredi faiz oranları: Ziraat, Vakıf, Halkbank, ING...
Bankaların güncel faiz oranları hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. Merkez Bankası faiz kararı gündemde yer edinirken gözler bankaların ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranlarına çevrildi. Elinde peşinatı olmayan ancak ev, araba alacaklar bankaların sunduğu konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinin faiz oranlarını merak ediyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrası faizlerde indirim olup olmadığı kafalarda soru işareti edindi. İşte 2022 Şubat ayı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve özel bankaların kredi faiz oranları güncel listesi!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının gündemde olmasıyla birlikte bankaların güncel taşıt, ihtiyaç ve konut kredi faiz oranları merak edilip araştırılmaya başlandı. Ev, arada veya nakit gereksinimi için kredi başvurusunda olacaklar bankalardan gelecek açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Merkez Bankası faiz kararının arkasından konut ve taşıt kredilerinde indirim olup olmayacağı merak edildi. Kamu ve özel bankalardan kredi çekecek kişiler hesaplı teklifleri değerlendirerek bankalardan kredi almak istiyor. Binlerce kişi ev, araba veya borçlarını kapatmak için alacağı krediler için son dakika oranları öğrenerek duruma göre hareket edecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları düştü mü, yükseldi mi? 18 şubat 2022 konut kredisi faizleri indi mi? İşte 2022 Şubat ayı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve özel bankaların kredi faiz oranları güncel listesi!