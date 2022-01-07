Iraklı Sally’den 128 gündür haber yok! Çantasında balta, bıçak ve kan izleri bulunmuştu
Eskişehir'de 2 Eylül 2021'de ortadan kaybolan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'dan 128 gündür hiçbir haber alınamıyor. Polisin çalışmaları sürerken, ailesinin üzüntü içindeki bekleyişi sürüyor. Vakit geçirmeyi en sevdiği parkta toplanan arkadaşları ve kardeşi, geleneklerine uygun şekilde Sally'i andı. Resminin çevresinde yakılan mumlarla Sally'nin arkadaşları duygusal anlar yaşadı.
07.01.2022 10:16
- Son Güncelleme: 07.01.2022 10:16
Arkadaşları ile kahve içeceğini söyleyerek 2 Eylül 2021 Perşembe günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Sally Ali Challab Al-Abbood için bekleyiş devam ediyor.
Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında incelenene güvenlik kamerası görüntülerinde Sally Ali Challab Al-Abbood'un en son Amjed Mohsin Mohammed'in evine girdiği ve bir daha çıkmadığı tespit edildi.