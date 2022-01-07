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Iraklı Sally’den 128 gündür haber yok! Çantasında balta, bıçak ve kan izleri bulunmuştu

Eskişehir'de 2 Eylül 2021'de ortadan kaybolan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'dan 128 gündür hiçbir haber alınamıyor. Polisin çalışmaları sürerken, ailesinin üzüntü içindeki bekleyişi sürüyor. Vakit geçirmeyi en sevdiği parkta toplanan arkadaşları ve kardeşi, geleneklerine uygun şekilde Sally'i andı. Resminin çevresinde yakılan mumlarla Sally'nin arkadaşları duygusal anlar yaşadı.

07.01.2022 10:16 - Son Güncelleme: 07.01.2022 10:16
Iraklı Sally’den 128 gündür haber yok! Çantasında balta. bıçak ve kan izleri bulunmuştu

Arkadaşları ile kahve içeceğini söyleyerek 2 Eylül 2021 Perşembe günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Sally Ali Challab Al-Abbood için bekleyiş devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Iraklı Sally’den 128 gündür haber yok! Çantasında balta. bıçak ve kan izleri bulunmuştu

Aradan geçen 128 güne rağmen yaşadığına dair hiçbir haber alınamayan 20 yaşındaki Irak uyruklu genç kız için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonuç vermedi.

Iraklı Sally’den 128 gündür haber yok! Çantasında balta. bıçak ve kan izleri bulunmuştu

Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında incelenene güvenlik kamerası görüntülerinde Sally Ali Challab Al-Abbood'un en son Amjed Mohsin Mohammed'in evine girdiği ve bir daha çıkmadığı tespit edildi.

Iraklı Sally’den 128 gündür haber yok! Çantasında balta. bıçak ve kan izleri bulunmuştu

Kayıp genç kızın son görüştüğü kişi olarak 2 kez ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Amjed Mohsin Mohammed, 22 Eylül 2021'de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmak üzereyken yakalandı.

Iraklı Sally’den 128 gündür haber yok! Çantasında balta. bıçak ve kan izleri bulunmuştu

İstanbul'dan Kırklareli'ne geçen ve başkanın adına düzenlenen sahte kimliği kullandığı tespit edilen Amjed Mohsin Mohammed, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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