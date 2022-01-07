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Haberler Yaşam 6 kilometrelik zorlu yolculuk! Muş'ta besiciler küçükbaş hayvanları bu şartlarda köye getirdi

6 kilometrelik zorlu yolculuk! Muş'ta besiciler küçükbaş hayvanları bu şartlarda köye getirdi

Muş'ta besicilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, çetin kış mevsimi nedeniyle yaylada bulunan hayvanlarını 6 kilometrelik karlı dağların arasındaki patika yoldan yürüterek köye ulaştırdı.

07.01.2022 09:09 - Son Güncelleme: 07.01.2022 09:17
6 kilometrelik zorlu yolculuk! Muş’ta besiciler küçükbaş hayvanları bu şartlarda köye getirdi

1 milyon 350 bin küçükbaş, 350 bin büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, zorlu coğrafya şartlarına rağmen atalarından kalma hayvancılık mesleklerini sürdürüyor.

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6 kilometrelik zorlu yolculuk! Muş’ta besiciler küçükbaş hayvanları bu şartlarda köye getirdi

Merkeze 48 kilometre mesafedeki Yukarıyongalı köyünde tek geçim kaynağı hayvancılık olan besiciler, yaylada yemi biten hayvanlarını beslemek için köye götürmeye karar verdi.

6 kilometrelik zorlu yolculuk! Muş’ta besiciler küçükbaş hayvanları bu şartlarda köye getirdi

Günün ilk ışıklarıyla yola çıkan besiciler, hayvanlarını karla kaplı dağların arasındaki patika yoldan dondurucu soğuğa rağmen 4 saatlik yürüyüşle köye ulaştırabildi.

6 kilometrelik zorlu yolculuk! Muş’ta besiciler küçükbaş hayvanları bu şartlarda köye getirdi

Hayvanların kar üzerinde yayladan köye yolculuğunun drone ile havadan görüntülenmesi güzel görüntüler oluşturdu.

6 kilometrelik zorlu yolculuk! Muş’ta besiciler küçükbaş hayvanları bu şartlarda köye getirdi

4 saatlik yolu yürüyen besicilerden Eyüp Omur, "Hayvanlarımızı yayladan getirdik.

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