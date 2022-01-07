6 kilometrelik zorlu yolculuk! Muş'ta besiciler küçükbaş hayvanları bu şartlarda köye getirdi
Muş'ta besicilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, çetin kış mevsimi nedeniyle yaylada bulunan hayvanlarını 6 kilometrelik karlı dağların arasındaki patika yoldan yürüterek köye ulaştırdı.
07.01.2022 09:09
- Son Güncelleme: 07.01.2022 09:17
1 milyon 350 bin küçükbaş, 350 bin büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, zorlu coğrafya şartlarına rağmen atalarından kalma hayvancılık mesleklerini sürdürüyor.