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İnterneti en hızlı telefon sizce hangisi? İşte interneti hızlı kullanabileceğiniz telefon modelleri!

Günümüz teknoloji çağında internet, küçükten büyüğe herkesin temel ihtiyacı haline geldi. Speedtests 606 bin akıllı telefon üzerinde yaptığı testlerin sonucunu açıkladı. Test sonucunda sahip olduğu donanım ile en hızlı internet sunan telefon modelleri belli oldu. İşte "En hızlı internet erişimini hangi telefonla sağlarım?" sorusunun cevabı...

02.05.2019 14:30 - Son Güncelleme: 02.05.2019 14:32
İnterneti en hızlı kullanabileceğiniz telefon modelleri!

Teknoloji çağını yaşadığımız 21. yüzyılda, 7'den 70'e herkes interneti kullanıyor. Hemen hemen tüm işlerin internet üzerinden yürütüldüğü bu çağda, tüketiciler ellerinden düşürmedikleri akıllı telefonların en hızlı internete sahip olmasını istiyorlar. Peki, kullanıcılarda hızlı tüketmeyi alışkanlık haline getiren internet hangi telefon modellerinde daha hızlı erişim sağlar? İşte cevabı...

İnterneti en hızlı kullanabileceğiniz telefon modelleri!

Samsung Galaxy S10+

Ortalama download hızı: 51.26

Ortalama upload hızı: 10.87

İnterneti en hızlı kullanabileceğiniz telefon modelleri!

Samsung Galaxy S10

Ortalama download hızı: 50.54

Ortalama upload hızı: 12.08

İnterneti en hızlı kullanabileceğiniz telefon modelleri!

Samsung Galaxy S10e

Ortalama download hızı: 48.18

Ortalama upload hızı: 12.61

İnterneti en hızlı kullanabileceğiniz telefon modelleri!

Samsung Galaxy Note9

Ortalama download hızı: 43.32

Ortalama upload hızı: 10.97

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