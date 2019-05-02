Böbrek taşına neden olan besinler! Her gün tüketiyorsunuz ama...
Böbrek taşı; kadın - erkek, yaşlı - genç demeden günümüzde sıkça rastlanan sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Günlük hayatta tükettiğimiz besinler vücudumuzda farklı etkiler yaratabiliyor. Gün içerisinde yeterince sıvı almamak, genetik faktörler, aile öyküsü, yaş, cinsiyet, ırk, az hareket veya hareketsizlik ve diyet gibi faktörlerin oluşum riskini artırdığı böbrek taşı nedir? Günlük hayatta tükettiğimiz hangi besinler böbrek taşına neden olur? İşte uzmanlardan böbrek taşı hakkında gelen uyarı ve önlemler!
BÖBREK TAŞI NEDİR?
Böbrek taşları (böbrek litiazisi, nefrolitiazis), böbreklerin içinde oluşan mineral ve tuzlardan oluşan sert birikintilerdir. Böbrek taşları idrarda bir azalma olduğunda ve / veya idrarda taş oluşturan maddelerden fazla olduğunda oluşur. Dehidrasyon, böbrek taşı oluşumu için önemli bir risk faktörüdür.
BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Böbrek taşı, böbreğinizin içinde hareket edene veya üreterinize girene kadar (böbrek ve mesaneyi bağlayan tüp) aşağıdaki belirtileri ve semptomları deneyimleyebilirsiniz:
– Kaburgaların altında, yan ve arkada şiddetli ağrı
– Alt karın ve kasıktan yayılan ağrı
– Dalgalar halinde gelen ve yoğunluğu artan/azalan ağrı
– İdrar yaparken ağrı
BÖBREK TAŞI NEDEN OLUR?
Böbrek taşlarının genellikle belirli bir nedeni yoktur, ancak birkaç faktör riskinizi artırabilir. Böbrek taşları, idrarınızdaki sıvıdan daha fazla kristal oluşturan madde (örneğin, kalsiyum, oksalat ve ürik asit gibi) içerdiğinde oluşur. Aynı zamanda, idrarınız kristallerin birbirine yapışmasını engelleyen maddelerden yoksun olabilir. Bu da böbrek taşlarının oluşumu için ideal bir ortamdır.
BÖBREK TAŞI BESLENMEYLE ÖNLENİR Mİ?
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe, böbrek taşı oluşumundan koruyacak, kolayca uygulayabileceğiniz yöntemleri şöyle sıraladı:
Bol sıvı tüketin: Günde 2.5 litre civarında sıvıyı belli aralıklarla tüketin. Su haricinde limonata, portakal suyu ve greyfurt suyu gibi C vitamini içeren meyve suları da taş oluşumunu engelleyebilir. Taze sıkılmış meyve suları tercih edin ve konsantre meyve sularının taş hastalığı riskini artırabileceğini unutmayın.