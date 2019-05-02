Böbrek taşına neden olan besinler! Her gün tüketiyorsunuz ama...

BÖBREK TAŞI NEDEN OLUR?

Böbrek taşlarının genellikle belirli bir nedeni yoktur, ancak birkaç faktör riskinizi artırabilir. Böbrek taşları, idrarınızdaki sıvıdan daha fazla kristal oluşturan madde (örneğin, kalsiyum, oksalat ve ürik asit gibi) içerdiğinde oluşur. Aynı zamanda, idrarınız kristallerin birbirine yapışmasını engelleyen maddelerden yoksun olabilir. Bu da böbrek taşlarının oluşumu için ideal bir ortamdır.