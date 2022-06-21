İnsanlık ölmüş! Bursa'da sara nöbeti geçiren adama aldırmadılar, okey oynamaya devam ettiler
Bursa'da sara hastası bir kişi kıraathanede otururken nöbet geçirdi. Kıraathanede bulunanlar ise sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sara hastası adama umursamadan okey oynamaya devam etti.
21.06.2022 11:44 - Son Güncelleme: 21.06.2022 11:49
O esnada bazıları okey oynuyordu, bazıları ıstakalarını çevirmiş hastanın gitmesini bekliyordu. Çaycı çay dağıtımına devam ediyordu. Çok şükür durumu iyiymiş. Bugün kıraathaneye geldi çayını içti gitti." diye konuştu.
Kıraathane sahibi ise olayı görünce 112'den yardım istediğini kendisinin vatandaşlık görevini yaptığını ifade etti.