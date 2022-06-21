İnsanlık ölmüş! Bursa’da sara nöbeti geçiren adama aldırmadılar, okey oynamaya devam ettiler

O anları görüntüleyen Muhsin Türker, 'Dün kıraathanede üzücü bir olay yaşandı. Kafa dağıtmak için çayımızı içip okeyimizi oynuyorduk. Sara hastası olduğunu daha sonradan öğrendiğimiz bir ağabeyimiz nöbet geçirdi.