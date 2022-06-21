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Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferinde koltuk tartışması deniz otobüsünü geri döndürdü

Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında, Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan deniz otobüsü, yolcular arasındaki koltuk tartışması nedeniyle kalkıştan bir süre sonra geri döndü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
21.06.2022 10:46 - Son Güncelleme: 21.06.2022 11:03
Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferinde koltuk tartışması deniz otobüsünü geri döndürdü

Olay, hafta sonu Marmara ilçesinde meydana geldi. Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan, İDO'ya bağlı 'Salih Reis-4' isimli deniz otobüsünde Berna T. isimli yolcu, koltuk tartışmasında sinir krizi geçirdi.

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Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferinde koltuk tartışması deniz otobüsünü geri döndürdü

Bunun üzerine deniz otobüsü, kalkıştan kısa süre sonra iskeleye geri döndü.

Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferinde koltuk tartışması deniz otobüsünü geri döndürdü

Koltuğuna başka birinin oturduğunu iddia eden Berna T., İDO görevlilerine zor anlar yaşattı.

Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferinde koltuk tartışması deniz otobüsünü geri döndürdü

İhbarla gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve polis, olaya müdahale ederken, deniz otobüsünün kalkmamasına ise diğer yolcular tepki gösterdi.

Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferinde koltuk tartışması deniz otobüsünü geri döndürdü

Berna T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, deniz otobüsü de 2 saat gecikmeyle hareket etti.

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