Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferinde koltuk tartışması deniz otobüsünü geri döndürdü
Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında, Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan deniz otobüsü, yolcular arasındaki koltuk tartışması nedeniyle kalkıştan bir süre sonra geri döndü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
21.06.2022 10:46 - Son Güncelleme: 21.06.2022 11:03
Olay, hafta sonu Marmara ilçesinde meydana geldi. Avşa-Marmara Adası-Yenikapı seferini yapan, İDO'ya bağlı 'Salih Reis-4' isimli deniz otobüsünde Berna T. isimli yolcu, koltuk tartışmasında sinir krizi geçirdi.