Ünlü yönetmen Alican Güven çocuğuyla birlikte ölümden döndü! Dehşet anları kamerada

ARABA ÜSTLERİNDEN GEÇTİ ZANNETTİM

Çok korktuğunu söyleyen Burcu Güven "Eşim ve pusetteki çocuğum önden ben arkalarından gidiyordum. Aslında eşim her zaman dikkatlidir. Hep sağına soluna dikkat eder. Dört yol ağzında arabalar geçiş yaparken, karşıdan gelen araba durdu, yol müsait diye eşim çocuğumla geçti. Tam o sırada arabanın hız yaptığını gördüm. Ben araba üzerlerinden geçti sandım. Allah'tan eşim bebek arabasını can havliyle itiyor. O bebek arabası dönse, arabanın altında kalacak evladım. Allah koruyor. Sürücüye ne yapıyorsun diye bağırınca önce indi arabadan, sonra yeniden binip gitti" dedi.