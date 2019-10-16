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İngiliz komutandan Türkler ile ilgili tarihi sözler! Eğer Türkler...

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. YPG/PKK'nın bütün teröristlerin temizlenmesi hedefleniyor. Bu bağlamda Türk ordusu çok hızlı bir şekilde ilerleme gösteriyor. Ünlü düşünürlerin Türkler için söylediği sözler ise sosyal medyayı bayahı salladı.

16.10.2019 09:42 - Son Güncelleme: 16.10.2019 09:42
İngiliz komutandan Türkler ile ilgili tarihi sözler! Eğer Türkler...

İşte ünlü düşünürlerin Türkler hakkında söylediği sözler...

İngiliz komutandan Türkler ile ilgili tarihi sözler! Eğer Türkler...

Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır. Lord Byron

İngiliz komutandan Türkler ile ilgili tarihi sözler! Eğer Türkler...

Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir. Comenius (Çek Bilgini)

İngiliz komutandan Türkler ile ilgili tarihi sözler! Eğer Türkler...

Türk'ün şevkat ve insaniyet duygusunu inkar mümkün değildir. Bu duygu insanı atalete sevk edip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu ... büyük bir nezaketle yapılan konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarı da mümkün değildir. Edmondo De AMICIS

İngiliz komutandan Türkler ile ilgili tarihi sözler! Eğer Türkler...

Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor. Gelland (Fransız Bilgini)

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