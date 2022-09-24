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İndirimli iPhone için geceden kuyruğa girdiler: Kapılar açılınca birbirlerini ezdiler

Kırıkkale'de bir mağaza kuruluşunun 10. yılına özel ev eşyaları ve iPhone marka telefonlarda indirim yaptı. Gece saatlerinden itibaren mağaza önünde kuyruğa giren müşteriler, kapıların açılmasıyla birlikte birbirlerini ezerek ürünleri kapma yarışına girdi.

24.09.2022 17:05 - Son Güncelleme: 24.09.2022 17:05
İndirimli iPhone için geceden kuyruğa girdiler: Kapılar açılınca birbirlerini ezdiler

Kırıkkale'de ev ürünleri satışı yapan bir mağaza, kuruluşunun 10'uncu yıl dönümüne özel ev eşyalarında ve İphone marka telefonda indirim yaptı.

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İndirimli iPhone için geceden kuyruğa girdiler: Kapılar açılınca birbirlerini ezdiler

İndirimli ürün almak isteyen vatandaşlar, gece saatlerinden itibaren mağazanın önüne toplandı.

İndirimli iPhone için geceden kuyruğa girdiler: Kapılar açılınca birbirlerini ezdiler

Kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalışan vatandaşlar, büyük izdiham oluşturdu.

İndirimli iPhone için geceden kuyruğa girdiler: Kapılar açılınca birbirlerini ezdiler

Bazı vatandaşlar ise ezilme tehlikesi geçirdi. İndirimli ürünlerden almak isteyenler birbirleriyle yarıştı.

İndirimli iPhone için geceden kuyruğa girdiler: Kapılar açılınca birbirlerini ezdiler

Özel indirimde satışa sunulan İphone marka telefonu alabilmek için sıraya giren vatandaşlar arasında da itiş kakış yaşandı.Saat 02.00'den itibaren mağazanın önünde beklediğini belirten Kenan Ürün, "Soğukta bekledik. Yatağımızı battaniyemizi aldık, geldik. Gece saat 02.00'den beri buradaydık. Sabaha kadar bekledik. Saat 11.00'e kadar kapının girişinden ayrılmadık. Allah'ın izniyle hakkımızı da aldık. Hayalimizdi, denk gelmiş oldu. Biriktirdiğimiz parayla aldık. 20 bin 100 liraya satın aldım. Fiyatı yüksekti, buradan daha ucuza almış olduk" diye konuştu.
Saatlerce mağaza önünde beklediğini ifade eden Berkay Akat (18) ise, "Saat geceden beri bekliyorum. Hiç bir şey alamadım. İPhone 11 alanlar varsa buradan sesleniyorum. 2 bin TL üstünü vereyim, bana satın. Anında nakit ödeyeceğim" dedi.

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