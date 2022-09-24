İndirimli iPhone için geceden kuyruğa girdiler: Kapılar açılınca birbirlerini ezdiler

Özel indirimde satışa sunulan İphone marka telefonu alabilmek için sıraya giren vatandaşlar arasında da itiş kakış yaşandı.Saat 02.00'den itibaren mağazanın önünde beklediğini belirten Kenan Ürün, "Soğukta bekledik. Yatağımızı battaniyemizi aldık, geldik. Gece saat 02.00'den beri buradaydık. Sabaha kadar bekledik. Saat 11.00'e kadar kapının girişinden ayrılmadık. Allah'ın izniyle hakkımızı da aldık. Hayalimizdi, denk gelmiş oldu. Biriktirdiğimiz parayla aldık. 20 bin 100 liraya satın aldım. Fiyatı yüksekti, buradan daha ucuza almış olduk" diye konuştu.

Saatlerce mağaza önünde beklediğini ifade eden Berkay Akat (18) ise, "Saat geceden beri bekliyorum. Hiç bir şey alamadım. İPhone 11 alanlar varsa buradan sesleniyorum. 2 bin TL üstünü vereyim, bana satın. Anında nakit ödeyeceğim" dedi.