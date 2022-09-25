Vav TV İzle
Haberler Yaşam Doğu Karadeniz'e kar düştü! Yaylalar beyaza büründü

Doğu Karadeniz'e kar düştü! Yaylalar beyaza büründü

Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylalarında mevsimin ilk karı yağdı. Trabzon'da kar yağışı nedeniyle yayladaki yeşil alanlarda ve evlerin çatılarında ince kar örtüsü oluştu. Rize'de gün batımını izlemek için Kavrun Yaylası'na çıkanlar ise kar sürpriziyle karşılaştı.

DHA
25.09.2022 09:42 - Son Güncelleme: 25.09.2022 09:42
Doğu Karadeniz’e kar düştü! Yaylalar beyaza büründü

Doğu Karadeniz'de sonbaharla birlikte hava sıcaklıkları azaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğu Karadeniz’e kar düştü! Yaylalar beyaza büründü

Bölgede etkili olan yağmurla birlikte yüksek kesimli yaylalara dün akşam saatlerinde kar yağdı.

Doğu Karadeniz’e kar düştü! Yaylalar beyaza büründü

Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Taşlı Yaylası, Maçka ilçesine bağlı Arnastal Yaylası ve Kadırga Yaylası'nda mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.

Doğu Karadeniz’e kar düştü! Yaylalar beyaza büründü

Yaylalarda karın yağdığını görenler, cep telefonu kameralarıyla bu anları görüntüledi.

Doğu Karadeniz’e kar düştü! Yaylalar beyaza büründü

Rize'de Kaçkar Dağları'ndaki Kavrun Yaylası'na gün batımını izlemek için yola çıkanlar, kar yağışıyla karşılaştı.

SON DAKİKA