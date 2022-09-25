Doğu Karadeniz'e kar düştü! Yaylalar beyaza büründü
Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylalarında mevsimin ilk karı yağdı. Trabzon'da kar yağışı nedeniyle yayladaki yeşil alanlarda ve evlerin çatılarında ince kar örtüsü oluştu. Rize'de gün batımını izlemek için Kavrun Yaylası'na çıkanlar ise kar sürpriziyle karşılaştı.
25.09.2022 09:42 - Son Güncelleme: 25.09.2022 09:42
Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Taşlı Yaylası, Maçka ilçesine bağlı Arnastal Yaylası ve Kadırga Yaylası'nda mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.
Rize'de Kaçkar Dağları'ndaki Kavrun Yaylası'na gün batımını izlemek için yola çıkanlar, kar yağışıyla karşılaştı.