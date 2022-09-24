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Feci kaza kamerada! Tramvayın altında metrelerce sürüklendi

Sultangazi'de feci bir kaza yaşandı. 2 gün önce motosiklet alan Ekrem Bora, arkadaşı İdris Aslan ile birlikte motosikletle seyir halindeyken tramvaya çarptı. Motosikletin arka kısmında oturan İdris Aslan tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aslan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. İşte o kaza...

24.09.2022 08:43 - Son Güncelleme: 24.09.2022 08:53
Feci kaza kamerada! Tramvayın altında metrelerce sürüklendi

İstanbul Sultangazi'de feci bir kaza yaşandı. Motosiklet ile tramvaya çarpan bir genç tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi.

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Feci kaza kamerada! Tramvayın altında metrelerce sürüklendi

Kaza, 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Hacı Şükrü Tramvay Durağı mevkiinde meydana geldi. 2 gün önce motosiklet alan Ekrem Bora(18), arkadaşı İdris Aslan(19) ile birlikte motosikletine binerek yola çıktı.

Feci kaza kamerada! Tramvayın altında metrelerce sürüklendi

TRAMVAYIN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücü Ekrem Bora, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Mescid-i Selam yönüne seyir halinde olan tramvaya çarptı.

Feci kaza kamerada! Tramvayın altında metrelerce sürüklendi

Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasında yolculuk yapan İdris Aslan (19), tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Tramvay yoluna devam ederken kazadan yara almadan kurtulan Ekrem Bora, tel çitlerden raylara atlayarak, ağır yaralanan arkadaşı İdris Aslan'ı kucaklayıp, kaldırıma taşıdı.

Feci kaza kamerada! Tramvayın altında metrelerce sürüklendi

Aslan, bir esnafa ait özel araçla yakınlarda bulunan özel hastaneye götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan Aslan, daha sonra ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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