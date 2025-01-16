Suskunluğunu bozdu! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ilk kez paylaştı: “Bana son kez tebessüm etti”

Instagram hesabında paylaşımda bulunan ünlü isim, babası Ferdi Tayfur ile bir fotoğrafını yayınlayarak duygularını dile getirdi.

Tayfur, şu ifadeleri kullandı: "Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu... O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı.

İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizin karşısına çıkmak istemedi 'hayranlarım beni filmlerimdeki, kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim... Siz de emin olun.

"BABAM BANA SON KEZ TEBESSÜM ETTİ" Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu.