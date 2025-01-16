Suskunluğunu bozdu! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ilk kez paylaştı: “Bana son kez tebessüm etti”

Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'un Muhammet Aydın ile evlenmesine karşı çıkmış ve kızının nikahına katılmamıştı. Tayfur daha sonra avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu.
Ferdi Tayfur'un 2 Ocak'ta vefat etmesinin ardından ise baba-kız arasındaki gerginlik tekrar gündeme gelmiş ve birbirinden farklı açıklamalar yapılmıştı.
Ferdi Tayfur'un bazı yakınları "Kızıyla barışmak istiyordu" derken sanatçının avukatı "Ferdi Tayfur, Tuğçe'yi reddedecekti" ifadeleri kullanmıştı.
Baba acısıyla sarsılan Tuğçe Tayfur ise gasilhane önünde "Ayırdınız beni babamdan" diyerek feryat etmişti.
İLK KEZ PAYLAŞTI
Babasının vefatının ardından sessizliğe gömülen Tuğçe Tayfur günler süren suskunluğunu bozdu.
Instagram hesabında paylaşımda bulunan ünlü isim, babası Ferdi Tayfur ile bir fotoğrafını yayınlayarak duygularını dile getirdi.
Tayfur, şu ifadeleri kullandı: "Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu... O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı.
İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizin karşısına çıkmak istemedi 'hayranlarım beni filmlerimdeki, kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim... Siz de emin olun.
"BABAM BANA SON KEZ TEBESSÜM ETTİ"
Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu.
"İHTİYACI OLAN TEK ŞEY DUA"
Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim... Belki bir gün… Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua!"