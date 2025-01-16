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Suskunluğunu bozdu! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ilk kez paylaştı: “Bana son kez tebessüm etti”

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Babasının vefatının ardından sessizliğe gömülen Tuğçe Tayfur ise günler süren suskunluğunu bozdu. Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabında babası Ferdi Tayfur ile bir fotoğrafını yayınlayarak duygularını dile getirdi.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 16:18 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 16:18
Suskunluğunu bozdu! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ilk kez paylaştı: Bana son kez tebessüm etti

Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'un Muhammet Aydın ile evlenmesine karşı çıkmış ve kızının nikahına katılmamıştı. Tayfur daha sonra avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu.

Suskunluğunu bozdu! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ilk kez paylaştı: Bana son kez tebessüm etti

Ferdi Tayfur'un 2 Ocak'ta vefat etmesinin ardından ise baba-kız arasındaki gerginlik tekrar gündeme gelmiş ve birbirinden farklı açıklamalar yapılmıştı.

Suskunluğunu bozdu! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ilk kez paylaştı: Bana son kez tebessüm etti

Ferdi Tayfur'un bazı yakınları "Kızıyla barışmak istiyordu" derken sanatçının avukatı "Ferdi Tayfur, Tuğçe'yi reddedecekti" ifadeleri kullanmıştı.

Suskunluğunu bozdu! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ilk kez paylaştı: Bana son kez tebessüm etti

Baba acısıyla sarsılan Tuğçe Tayfur ise gasilhane önünde "Ayırdınız beni babamdan" diyerek feryat etmişti.

Suskunluğunu bozdu! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ilk kez paylaştı: Bana son kez tebessüm etti

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Babasının vefatının ardından sessizliğe gömülen Tuğçe Tayfur günler süren suskunluğunu bozdu.

Suskunluğunu bozdu! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ilk kez paylaştı: Bana son kez tebessüm etti

Instagram hesabında paylaşımda bulunan ünlü isim, babası Ferdi Tayfur ile bir fotoğrafını yayınlayarak duygularını dile getirdi.

Suskunluğunu bozdu! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ilk kez paylaştı: Bana son kez tebessüm etti

Tayfur, şu ifadeleri kullandı: "Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu... O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı.

Suskunluğunu bozdu! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ilk kez paylaştı: Bana son kez tebessüm etti

İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizin karşısına çıkmak istemedi 'hayranlarım beni filmlerimdeki, kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim... Siz de emin olun.

Suskunluğunu bozdu! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ilk kez paylaştı: Bana son kez tebessüm etti

"BABAM BANA SON KEZ TEBESSÜM ETTİ"

Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu.

Suskunluğunu bozdu! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ilk kez paylaştı: Bana son kez tebessüm etti

"İHTİYACI OLAN TEK ŞEY DUA"

Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim... Belki bir gün… Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua!"