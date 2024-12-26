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İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! “Annem çok güzel” deyip paylaşmıştı!

Arka Sokaklar, Karadayı, Kırgın Çiçekler gibi yapımlarda rol alan ve şimdilerde İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayatı merak edildi. Dizide Selma Ergeç'in kızını canlandıran genç oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Çiftçi'nin "Annem çok güzel" notuyla yaptığı paylaşım ise görenler şaşkına çevirdi. Ülkü Hilal Çiftçi'nin annesine olan benzerliği "Güzellik genetik" dedirtti. İşte İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi'nin annesi...

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 10:03 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 10:03
İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

11 Ocak 2009'da dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi, "Arka Sokaklar", "O Hayat Benim", "Kırgın Çiçekler", "Kardeş Payı", "Nerdesin Birader", "Adı Zehra", "Tozkoparan İskender", "İki Dünya Arasında", "Dönence" ve "İnci Taneleri" gibi dizilerde rol aldı.

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

Oyunculuk performansı kadar sesiyle de dikkat çeken Çiftçi'nin ailesi de merak konusu oldu.

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

Çiftçi'nin "Annem çok güzel" notuyla yaptığı paylaşım ise görenler şaşkına çevirdi.

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

Ülkü Hilal Çiftçi'nin annesine olan benzerliği "Güzellik genetik" dedirtti.

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

İşte Ülkü Hilal Çiftçi başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

Ülkü Hilal Çiftçi ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

Ülkü Hilal Çiftçi ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

Selma Ergeç ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

Hazar Ergüçlü ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

Aslı Enver ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

Eda Ece ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

Aslıhan Güner ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

Özge Özacar ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

Nez ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

Ebru Cündübeyoğlu ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

Amine Gülşe ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! Annem çok güzel deyip paylaşmıştı!

Tuba Büyüküstün ve annesi