İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi annesinin birebir aynısı! “Annem çok güzel” deyip paylaşmıştı!

İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR? 11 Ocak 2009'da dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi, "Arka Sokaklar", "O Hayat Benim", "Kırgın Çiçekler", "Kardeş Payı", "Nerdesin Birader", "Adı Zehra", "Tozkoparan İskender", "İki Dünya Arasında", "Dönence" ve "İnci Taneleri" gibi dizilerde rol aldı.

Oyunculuk performansı kadar sesiyle de dikkat çeken Çiftçi'nin ailesi de merak konusu oldu.

Çiftçi'nin "Annem çok güzel" notuyla yaptığı paylaşım ise görenler şaşkına çevirdi.