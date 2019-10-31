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İltihaplı sivilce nasıl geçer? İşte sivilceden kurtulmanın en etkili 8 yolu!

Sivilcelerden kurtulmak için bitkisel ve kimyasal olmak üzere birçok etkili yöntem bulunuyor. Özellikle ergenlik döneminde oluşan iltihaplı sivilceler, kişinin özgüvenini olumsuz etkileyebiliyor. Peki, iltihaplı sivilceler nasıl geçer? Sivilce problemlerinin bazıları genetik faktörlere, kimileri günlük hayatımızdaki stres ve beslenme durumuna göre değişiyor. Peki sivilceden kurtulmak için ne yapmalı? İşte sivilceden kurtulmanın en etkili 8 yolu!

31.10.2019 16:35 - Son Güncelleme: 31.10.2019 16:42
İltihaplı sivilce nasıl geçer? İşte sivilceden kurtulmanın en etkili 8 yolu!

Ergenlik dönemi itibari ile en yaygın cilt problemlerinin başını çeken sivilce, insanları "sivilce nasıl geçer? sorusunu sormaya itiyor. Başta yüz olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde çıkan sivilcelerden kurtulmak için bitkisel ve kimyasal olmak üzere birçok etkili yöntem bulunuyor. Peki vücuttaki sivilceler nasıl geçer? Sivilcelerden kurtulmanın yolları neler? İşte inatçı sivilceleri yok etmenin yolları...

İltihaplı sivilce nasıl geçer? İşte sivilceden kurtulmanın en etkili 8 yolu!

SİVİLCE NASIL GEÇER?

Ergenlik döneminde yoğun olan ve stres kaynaklı ansızın ortaya çıkan sivilce, görünüm itibari ile insanların en büyük sorunları arasında yerini alıyor.

İşte sivilceden kurtulmanın yolları...

İltihaplı sivilce nasıl geçer? İşte sivilceden kurtulmanın en etkili 8 yolu!

1) Aspirin

Her eczaneden kolayca ulaşabileceğiniz aspirin, sivilcelerini geçirmenin etkili yollarından biri. Bir aspirini üç kaşı su ile yumuşatın ve akabinde sivilcenin üzerine sürün. 30 dakikanın ardından kuruyan aspirini pamuk yardımı ile silin ve sürdüğünüz yeri bol su ile yıkayın.

İltihaplı sivilce nasıl geçer? İşte sivilceden kurtulmanın en etkili 8 yolu!

2) Diş macunu

Diş macunu kullanarak sivilcelerinizden etkili bir şekilde kurtulabilirsiniz. Diş macunu yöntemini özellikle yatmadan önce uygulamakta fayda var. Yatmadan önce sivilcenin üzerine diş macunu sürerek yedirin. Sabah kalktığınızda sivilcenin indiğini göreceksiniz. Ayrıca bu işlemi sivilce yok olana kadar her gece uygulayın.

İltihaplı sivilce nasıl geçer? İşte sivilceden kurtulmanın en etkili 8 yolu!

3) Salatalık

İçerisinde barındırdığı bol su ve vitamin sayesinden yüz maskesi olarak ta kullanılan salatalığı sivilcelerinizden kurtulma için de kullanabilirsiniz. Öncelikli olarak bir salatalı rendeleyin. Üzerine bir kaç damla limon suyu ekledikten sonra sivilcenin üzerine sürün ve ardından 15 dakika sonra bölgeyi bol su ile durulayın. İşlem tamam.

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