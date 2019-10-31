İltihaplı sivilce nasıl geçer? İşte sivilceden kurtulmanın en etkili 8 yolu!
Sivilcelerden kurtulmak için bitkisel ve kimyasal olmak üzere birçok etkili yöntem bulunuyor. Özellikle ergenlik döneminde oluşan iltihaplı sivilceler, kişinin özgüvenini olumsuz etkileyebiliyor. Peki, iltihaplı sivilceler nasıl geçer? Sivilce problemlerinin bazıları genetik faktörlere, kimileri günlük hayatımızdaki stres ve beslenme durumuna göre değişiyor. Peki sivilceden kurtulmak için ne yapmalı? İşte sivilceden kurtulmanın en etkili 8 yolu!
Ergenlik dönemi itibari ile en yaygın cilt problemlerinin başını çeken sivilce, insanları "sivilce nasıl geçer? sorusunu sormaya itiyor. Başta yüz olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde çıkan sivilcelerden kurtulmak için bitkisel ve kimyasal olmak üzere birçok etkili yöntem bulunuyor. Peki vücuttaki sivilceler nasıl geçer? Sivilcelerden kurtulmanın yolları neler? İşte inatçı sivilceleri yok etmenin yolları...
2) Diş macunu
Diş macunu kullanarak sivilcelerinizden etkili bir şekilde kurtulabilirsiniz. Diş macunu yöntemini özellikle yatmadan önce uygulamakta fayda var. Yatmadan önce sivilcenin üzerine diş macunu sürerek yedirin. Sabah kalktığınızda sivilcenin indiğini göreceksiniz. Ayrıca bu işlemi sivilce yok olana kadar her gece uygulayın.
3) Salatalık
İçerisinde barındırdığı bol su ve vitamin sayesinden yüz maskesi olarak ta kullanılan salatalığı sivilcelerinizden kurtulma için de kullanabilirsiniz. Öncelikli olarak bir salatalı rendeleyin. Üzerine bir kaç damla limon suyu ekledikten sonra sivilcenin üzerine sürün ve ardından 15 dakika sonra bölgeyi bol su ile durulayın. İşlem tamam.