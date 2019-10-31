Kuvvetli Nazar Duası: Nazar değen kişiye okunacak en güzel dua

Ayrıca, Kalem suresinin 51'inci ve 52'nci ayetlerinin (Nazar Duası) de nazara karşı tedavi edici özelliğinin bulunduğu söylenir. Âlimler nazar değmelerine karşı bu surenin ayetlerini okumuşlar ve okunmasını tavsiye etmişlerdi.

﴾51﴿ Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun. ﴾52﴿ Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.

Meali:

﴾51﴿ Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'-an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. ﴾52﴿ Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.