Korkunç olay! Dakikalar içinde yaşandı sadece 2 küçük çekirgeydi...

Bulduğu zebrayı yemek isterken başına gelenlerle neye uğradığını şaşıran leopar, çevredeki fotoğrafçılar tarafından işte böyle kaydedildi. Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yaşanan olayda, leopar, zebrayı yemek isterken bağırsaklarından fışkıranlarla ne yapacağını şaşırdı. Önce bir süre geri çekilen leopar, geri gelerek avına devam etti.