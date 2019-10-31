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Korkunç olay! Dakikalar içinde yaşandı sadece 2 küçük çekirgeydi...

Vahşi doğa'da yaşanan gelişmeler oldukça ürkütücü oluyor. Güney Afrika'da çekilen vahşi doğa fotoğrafları gerçekten tüyleri diken diken ediyor. İşte birbirinden ürkütücü o fotoğraflar. 3 çekirge yakaladıkları yılanı dakikalar içinde öldürüyor. İşte korkunç fotoğraflar ve tüm detaylar

31.10.2019 16:32 - Son Güncelleme: 31.10.2019 16:32
Korkunç olay! Dakikalar içinde yaşandı sadece 2 küçük çekirgeydi...

Güney Afrika'da çekilen vahşi doğa fotoğrafları gerçekten tüyleri diken diken ediyor. İşte birbirinden ürkütücü o fotoğraflar.

Korkunç olay! Dakikalar içinde yaşandı sadece 2 küçük çekirgeydi...

Bulduğu zebrayı yemek isterken başına gelenlerle neye uğradığını şaşıran leopar, çevredeki fotoğrafçılar tarafından işte böyle kaydedildi. Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yaşanan olayda, leopar, zebrayı yemek isterken bağırsaklarından fışkıranlarla ne yapacağını şaşırdı. Önce bir süre geri çekilen leopar, geri gelerek avına devam etti.

Korkunç olay! Dakikalar içinde yaşandı sadece 2 küçük çekirgeydi...

Korkunç olay! Dakikalar içinde yaşandı sadece 2 küçük çekirgeydi...
Korkunç olay! Dakikalar içinde yaşandı sadece 2 küçük çekirgeydi...

Bu görüntüler vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Goldstein'in Kenya'daki Masai Mara ulusal parkında çekildi. 5 çitanın birlikte çalışarak yakaladıkları antilobu dakikalar içinde etkisiz hale getiriyor. Yere düşmemek için direnen antilop, ne kadar çabalasa da başarılı olamadı.

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