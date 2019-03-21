İlluminati kancayı ABD'li damata taktı (İlluminati ne demek, üye olan ünlüler kimler?)

AYLIK 500 BİN DOLAR

Para, ün, güç ve güvenlik vadeden tarikat, Seren Shvo'ya aylık 500 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 736 bin lira) kazanacağını da iddia etti. Ancak Michael Shvo'nun 10 yıllık eşi Seren Hanım, oyuna gelmedi.