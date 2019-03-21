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İlluminati kancayı ABD'li damata taktı (İlluminati ne demek, üye olan ünlüler kimler?)

İsmi dünyaca ünlü pek çok isimle anılan İlluminati tarikatı bu kez kancayı Michael Shvo'ya taktı. Michael Shvo'nun Türk eşi Seren Shvo, kendisine iletilen mesajı Instagram hesabından paylaştı. Dünyaca ünlü pek çok ismin İlluminati tarikatına üye olduğu ve bu sayede ünlü olduğu biliniyor. Peki İlluminati ne demek? Bu tarikata üye olan isimler ünlüler kimler?

21.03.2019 10:24 - Son Güncelleme: 21.03.2019 10:27
İlluminati kancayı ABD'li damata taktı (İlluminati ne deme, üye olan ünlüler kimler?)

Gayrimenkul yatırımlarıyla ABD Başkanı Donald Trump'a rakip gösterilen emlak kralı Michael Shvo'nun zenginliği, iştah kabarttı. Fırsatçılar, Hollywood starları ve işadamları arasında yaygın olan İlluminati çılgınlığına İsrail asıllı Shvo'yu da dahil etmeye çalıştı. Bunun için de ünlü emlak kralının Türk eşi Seren Shvo'ya kancayı taktı.

İlluminati kancayı ABD'li damata taktı (İlluminati ne deme, üye olan ünlüler kimler?)

Seren Shvo, önceki gün sosyal medyada kendisine gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı. Seren Shvo, "İlluminati dünyasına hoşgeldiniz" diye başlayan mesajı önceki gün takipçileriyle paylaştı. .

İlluminati kancayı ABD'li damata taktı (İlluminati ne deme, üye olan ünlüler kimler?)

AYLIK 500 BİN DOLAR

Para, ün, güç ve güvenlik vadeden tarikat, Seren Shvo'ya aylık 500 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 736 bin lira) kazanacağını da iddia etti. Ancak Michael Shvo'nun 10 yıllık eşi Seren Hanım, oyuna gelmedi.

İlluminati kancayı ABD'li damata taktı (İlluminati ne deme, üye olan ünlüler kimler?)

Shvo, paylaştığı mesajla düzenbazların işini bozup eşiyle kendisine yakıştırılan İlluminati tarikatına üye olduğu iddiasını yalanladı.

İlluminati kancayı ABD'li damata taktı (İlluminati ne deme, üye olan ünlüler kimler?)

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER BU TARİKATA ÜYE

Dünyaca ünlü pek çok isim bu tarikata üye. Bunların arasında Beyonce, Katy Perry gibi isimler bulunuyor. Peki nedir bu İlluminati?

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