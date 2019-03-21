İlluminati kancayı ABD'li damata taktı (İlluminati ne demek, üye olan ünlüler kimler?)
İsmi dünyaca ünlü pek çok isimle anılan İlluminati tarikatı bu kez kancayı Michael Shvo'ya taktı. Michael Shvo'nun Türk eşi Seren Shvo, kendisine iletilen mesajı Instagram hesabından paylaştı. Dünyaca ünlü pek çok ismin İlluminati tarikatına üye olduğu ve bu sayede ünlü olduğu biliniyor. Peki İlluminati ne demek? Bu tarikata üye olan isimler ünlüler kimler?
21.03.2019 10:24
- Son Güncelleme: 21.03.2019 10:27
Gayrimenkul yatırımlarıyla ABD Başkanı Donald Trump'a rakip gösterilen emlak kralı Michael Shvo'nun zenginliği, iştah kabarttı. Fırsatçılar, Hollywood starları ve işadamları arasında yaygın olan İlluminati çılgınlığına İsrail asıllı Shvo'yu da dahil etmeye çalıştı. Bunun için de ünlü emlak kralının Türk eşi Seren Shvo'ya kancayı taktı.
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