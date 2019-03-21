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Malatya depreminden sonra gözler kahin Frank Hoogerbeets'te 'Eli kulağında...'

Dün Denizli'de bu sabah saatlerinde de Malatya'da meydana gelen deprem sonrası gözler kendini 'yeni nesil deprem kahini' olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'te. Dün Ahaber yayınına bağlanan Frank Hoogerbeets, Türkiye'yi hareketli günler beklediğini söylemiş ve 'Hazırlıklı olun' demişti. Malatya'da yaşanan deprem Hoogerbeets'in kehanetleri doğrultusunda olunca akıllarda tek bir soru işareti var 'Büyük İstanbul Depremi önceden bilinebilir mi?'

21.03.2019 09:40 - Son Güncelleme: 21.03.2019 09:45
Malatya depremin sonra gözler kahin Frank Hoogerbeets'te 'Eli kulağında...'

TÜRKİYE BEŞİK GİBİ

Dün Denizli'de yaşanan depremin ardından bu sabah saatlerinde Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya depremin sonra gözler kahin Frank Hoogerbeets'te 'Eli kulağında...'

Korku ve paniğe yol açan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yaşanan bu iki depremin ardından gözler kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'e çevirildi yine.

Malatya depremin sonra gözler kahin Frank Hoogerbeets'te 'Eli kulağında...'

AHABER'E KONUŞMUŞTU

Frank Hogerbeets, Türkiye için depremin eli kulağında olduğunu ancak net bir tarih veremediğini açıklamıştı.

Malatya depremin sonra gözler kahin Frank Hoogerbeets'te 'Eli kulağında...'

Frank Hoogerbeets'in Denizli için deprem kehaneti de tutmuştu.

Malatya depremin sonra gözler kahin Frank Hoogerbeets'te 'Eli kulağında...'

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets geçtiğimiz hafta Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıklamıştı.

Hoogerbeets'in internet sitesinde paylaştığı bilgi ve videolara göre 13 ila 17 Mart arası yaşanacak olan çeşitli gezegen dizilimleri sebebiyle Dünya'nın yer kabuğu sismik olarak normalden çok daha faal olacaktı.

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