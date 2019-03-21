Malatya depreminden sonra gözler kahin Frank Hoogerbeets'te 'Eli kulağında...'

Dün Denizli'de bu sabah saatlerinde de Malatya'da meydana gelen deprem sonrası gözler kendini 'yeni nesil deprem kahini' olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'te. Dün Ahaber yayınına bağlanan Frank Hoogerbeets, Türkiye'yi hareketli günler beklediğini söylemiş ve 'Hazırlıklı olun' demişti. Malatya'da yaşanan deprem Hoogerbeets'in kehanetleri doğrultusunda olunca akıllarda tek bir soru işareti var 'Büyük İstanbul Depremi önceden bilinebilir mi?'

21.03.2019 09:40 - Son Güncelleme: 21.03.2019 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





