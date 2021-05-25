Destek tutarı 12 bin liraya kadar çıkıyor! Evlenecek çiftlere müjde! 3-5 yıl birikim yaparak...
Çeyiz desteği ödemesinde yaşanan son değişimler evlenecek çiftler tarafından merak ediliyor. Evlilik ödeneği olarak da bilinen çeyiz desteği ödemesi devlet tarafından evlenecek olanlara veriliyor. Yeni evlenecek olan çiftler bir yandan güzel bir heyecan yaşıyor ve bu dönemde eşya, düğün şeklindeki masrafların ödemesini planlıyor. Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı sağlanıyor.
Evlenme hayalleri kuran ve hazırlıklarını sürdüren binlerce genç vatandaş sağlanan destekleri merak ediyor. Bu kapsamda evlilik hayali olan gençlere devlet tarafından çeşitli destekler sağlanıyor. Bu destek bilindiği üzere çeyiz desteği. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere devlet katkısı imkanı sunuluyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl değişiyor. Çeyiz parası alabilmek için bazı şartların taşınıyor olması gerekiyor. Katılımcının hesabını 24 yaşını doldurmadan önce mutlaka açması gerekmektedir.