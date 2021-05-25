Destek tutarı 12 bin liraya kadar çıkıyor! Evlenecek çiftlere müjde! 3-5 yıl birikim yaparak...

Evlenme hayalleri kuran ve hazırlıklarını sürdüren binlerce genç vatandaş sağlanan destekleri merak ediyor. Bu kapsamda evlilik hayali olan gençlere devlet tarafından çeşitli destekler sağlanıyor. Bu destek bilindiği üzere çeyiz desteği. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere devlet katkısı imkanı sunuluyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl değişiyor. Çeyiz parası alabilmek için bazı şartların taşınıyor olması gerekiyor. Katılımcının hesabını 24 yaşını doldurmadan önce mutlaka açması gerekmektedir.