200 dolar kararı! Ticaret Bakanlığı duyurdu! Airfryer, kahve makinesi, süpürge, ütü, mikser! 30 gün içinde...
200 dolara kadar gözetim uygulaması geliyor. Airfryer, ütü, süpürge, mikser ve birçok elektrikli ev aleti için gerekli! Ticaret Bakanlığı, birim gümrük değeri adet başına 10 ila 200 doların altında olan bazı elektrikli ev cihazlarının ithalatında 23 Nisan'dan itibaren gözetim uygulanacağını duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre gözetim uygulaması, birim gümrük değeri tebliğle belirlenen robot süpürge, airfryer, çay ve kahve makineleri, ütü, gazlı ocaklar, ısıtıcılar, fritöz, ızgara ve ekmek kızartma makineler, kettle, meyve-sebze persleri ve şarjlı süpürgeleri kapsıyor.
200 DOLAR KURALI
200 doların altındaki robot/akıllı süpürgeler, 100 doların altındaki airfryer'lar, 75 doların altındaki gazlı ocaklar ile 125 doların altındaki fırınlar, 100 doların altındaki şarjlı süpürgeler, 35 doların altındaki ütüler, 50 doların altındaki kahve ve 32 doların altındaki çay makineleri gibi elektrikli ev cihazları, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.
TİCARET BAKANLIĞININ GÖREVLERİ NELERDİR?
Dış ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olmasını sağlamak, bu amaçla ithalatta ve ihracatta denetim yapmak ve yaptırmak, ticarette teknik engellerin önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütmek. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.