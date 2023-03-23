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Haberler Yaşam 200 dolar kararı! Ticaret Bakanlığı duyurdu! Airfryer, kahve makinesi, süpürge, ütü, mikser! 30 gün içinde...

200 dolar kararı! Ticaret Bakanlığı duyurdu! Airfryer, kahve makinesi, süpürge, ütü, mikser! 30 gün içinde...

200 dolara kadar gözetim uygulaması geliyor. Airfryer, ütü, süpürge, mikser ve birçok elektrikli ev aleti için gerekli! Ticaret Bakanlığı, birim gümrük değeri adet başına 10 ila 200 doların altında olan bazı elektrikli ev cihazlarının ithalatında 23 Nisan'dan itibaren gözetim uygulanacağını duyurdu.

takvim.com.tr
23.03.2023 10:37 - Son Güncelleme: 23.03.2023 10:37
200 dolar kararı! Ticaret Bakanlığı duyurdu! Airfryer, kahve makinesi, süpürge, ütü, mikser! 30 gün içinde...

Resmi Gazete'de yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre gözetim uygulaması, birim gümrük değeri tebliğle belirlenen robot süpürge, airfryer, çay ve kahve makineleri, ütü, gazlı ocaklar, ısıtıcılar, fritöz, ızgara ve ekmek kızartma makineler, kettle, meyve-sebze persleri ve şarjlı süpürgeleri kapsıyor.

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200 dolar kararı! Ticaret Bakanlığı duyurdu! Airfryer, kahve makinesi, süpürge, ütü, mikser! 30 gün içinde...

200 DOLAR KURALI

200 doların altındaki robot/akıllı süpürgeler, 100 doların altındaki airfryer'lar, 75 doların altındaki gazlı ocaklar ile 125 doların altındaki fırınlar, 100 doların altındaki şarjlı süpürgeler, 35 doların altındaki ütüler, 50 doların altındaki kahve ve 32 doların altındaki çay makineleri gibi elektrikli ev cihazları, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.

200 dolar kararı! Ticaret Bakanlığı duyurdu! Airfryer, kahve makinesi, süpürge, ütü, mikser! 30 gün içinde...

Gözetim kararı, sayılanlar dışında, mikserler, meyve-sebze presleri, su ısıtıcıları, ısıtma hava perdeleri, ısıtıcı ve sobalar, pişirme sacları, tost makineleri ve ekmek kızartma makineleri gibi elektrik cihazlarını da kapsıyor.

200 dolar kararı! Ticaret Bakanlığı duyurdu! Airfryer, kahve makinesi, süpürge, ütü, mikser! 30 gün içinde...

TİCARET BAKANLIĞININ GÖREVLERİ NELERDİR?

Dış ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olmasını sağlamak, bu amaçla ithalatta ve ihracatta denetim yapmak ve yaptırmak, ticarette teknik engellerin önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütmek. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

200 dolar kararı! Ticaret Bakanlığı duyurdu! Airfryer, kahve makinesi, süpürge, ütü, mikser! 30 gün içinde...

GÜMRÜK GÖZETİM NE DEMEK?

Bir malın ithalatının yerli üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi yaratacak miktar veya şartlarda artması halinde, ithalatın Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek "gözetim belgesi" ile izlenmesine yönelik bir uygulamadır.

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