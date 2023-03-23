200 dolar kararı! Ticaret Bakanlığı duyurdu! Airfryer, kahve makinesi, süpürge, ütü, mikser! 30 gün içinde...

TİCARET BAKANLIĞININ GÖREVLERİ NELERDİR?

Dış ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olmasını sağlamak, bu amaçla ithalatta ve ihracatta denetim yapmak ve yaptırmak, ticarette teknik engellerin önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütmek. Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.