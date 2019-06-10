Günlük burç yorumları – 10 Haziran 2019 Pazartesi

ASLAN:

Geleceğe yönelik adımlar atmaya başlayabilir, bu adımlar vesilesi ile de başarıya gidebilirsiniz. Başarı düşündüğünüzden hızlı gelebilir. Derin düşünmek güç kaybetmenize neden oluyor. Olayları kendi akışına bıraktığınız zaman, her şey kendi düzeni içinde gelişecektir. Öfkelerinizi içinizde saklama gereği duymaktan, gergin bir gün geçirebilirsiniz. Oysa içgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Kaygılara kapılmak seni zorlayabilir, biraz sakince düşünmende fayda var. Kariyerinde ivme kazanmak isteyeceksin.