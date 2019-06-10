Günlük burç yorumları – 10 Haziran 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Haziran Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugünlerde aile işlerinde başarı elde edebilir, küslükleri sonlandırabilirsiniz. Sizinle direkt ilgisi olmayan konularda bile fikirleriniz vizyon verici olabilir. Gün içinde karşılaşacağınız kişilerden karşılıklı olarak etkileşim içinde olacaksınız. Önemli kişileri amacınıza uygun şekilde kullanacağınızı biliyorsunuz. Kendinize güvendiğiniz için, olaylara hakim olma duygunuz bugün çok yoğun olacak. Bugün 14:59'dan 03:28'e kadar Ay boşlukta. İş yerinde kullandığın elektronik aletlerin bozulması seni sıkıntıya sokabilir.
BOĞA:
Ticari zekanız ve iş gücünüzde artış gözlemleyebilirsiniz. Bu da sizi mutlu edecek yeni gelişmelere sebebiyet vererek borçlarınızı bitirmenize vesile olabilir. Ailenizin değer yargılarına önem verdiğiniz için, onların ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Yakın dostlar ve kardeşlerle ilgili bazı güncel olaylarda aksilikler söz konusu olacak. Olaylara kendinizi kaptırmadan idare etmesini bilmelisiniz. Bugün çalışma alanında, iş arkadaşlarında değişikliğe tanıklık edebilirsin. Olgun tavrın sana hayatında kazanım getirecek.
İKİZLER:
Venüs'ün burcunuza geçmesi ile beraber aşk konularında çok dikkat çekici olabilir ve karşı cinsin size hayran olmasını sağlayabilirsiniz. Duygularınızı yakınlarınıza yansıtma konusunda cimri davranıyorsunuz. Bugün sırlarınızı kendinize saklamak istiyorsunuz. Fakat sosyal aktivitelerinizde hız kazanacaksınız. Yeni başlangıçlar yapmanız için çıkan fırsatları, kendi değerlerinizle karşılaştırabilirsiniz. Bugün sakin kalmayı tercih edebilirsin. Önemli anlaşmalar yapmaman, karar almamanda fayda olacaktır.
YENGEÇ:
Estetik ya da sağlık odaklı operasyonlarınızı organize etmek için uygun bir gün olacak çünkü beklediğiniz sonuçları elde edebileceksiniz. Maddi konularda yeni kaynaklar bulmak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz. İyi bir yaşam ve isteklerinizin gerçekleşmesi, finans durumunuzla paralel gidiyor. Bugün yeni koşullarınızı ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz. Motivasyon gücünüz artıyor. Kariyerinde etkin bir rol alma isteğin, seni farklı konuma getirebilir. Gün içerisinde sürpriz yaşaman mümkün…
ASLAN:
Geleceğe yönelik adımlar atmaya başlayabilir, bu adımlar vesilesi ile de başarıya gidebilirsiniz. Başarı düşündüğünüzden hızlı gelebilir. Derin düşünmek güç kaybetmenize neden oluyor. Olayları kendi akışına bıraktığınız zaman, her şey kendi düzeni içinde gelişecektir. Öfkelerinizi içinizde saklama gereği duymaktan, gergin bir gün geçirebilirsiniz. Oysa içgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Kaygılara kapılmak seni zorlayabilir, biraz sakince düşünmende fayda var. Kariyerinde ivme kazanmak isteyeceksin.