İki kardeşi canice öldürmüştü! Azat Tabağ'dan kan donduran savunma

Adana'da korkunç bir olay meydana geldi. 24 yaşındaki Azat Tabağ, 17 yaşındaki Murat ve 16 yaşındaki Ahmet Eren Doğu kardeşleri bıçaklayarak öldürdü. Tabağ'ınsorgusunda, "Banktan kalkıp, yürüdüğüm sırada bana küfrettiler. Oruç olduğum için kendimde değildim, sinirlendim. Öldürme amacım yoktu" dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 11:37 Paylaş







Adana'da 3 Mart tarihinde saat 17.30 sıralarında kan donduran bir cinayet yaşandı. Olay, Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi Kiremithane Tren İstasyonu'nda meydana geldi. İşten çıkan 24 yaşındaki Azat Tabağ, dinlenmek için tren istasyonundaki banka oturdu.

Bir süre sonra evine gitmek için yürüyen Tabağ, karşı bankta oturan 17 yaşındaki Murat ve 16 yaşındaki kardeşi Ahmet Eren Doğu ile göz göze gelince aralarında tartışma çıktı.

BIÇAKLA SALDIRDI İddiaya göre; Doğu kardeşlerin küfretmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabağ, çıkan arbedede cebinden çıkardığı bıçakla Doğu kardeşlere saldırdı.

KARDEŞLER KANLAR İÇİNDE KALDI Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler kanlar içinde kalırken, Azat Tabağ kaçtı. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş, kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınan Doğu kardeşlerin cenazeleri, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.