İki çift ile başladı! 50 muhabbet kuşu oldu

'SALGINDA HERKES EVCİL HAYVAN BESLEMEYE YÖNELDİ'

Koronavirüs salgını sürecinde kısıtlamalar nedeniyle evlerinde daha fazla zaman geçirmek durumunda kalan vatandaşların evcil hayvanlar beslemeye yöneldiğine dikkat çeken Selçuk Özdil, "Pandemi döneminde bir artış oldu. Apartman hayatında yaşarken evcil hayvan olarak kedi, köpek aldığınızda bu hayvanların dışarı çıkartılıp tuvalet ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Sabah, akşam dışarıya çıkartmak gerek. Ama muhabbet kuşu veya evcil kuş türünde böyle bir sorununuz yok. Sabah yemini, suyunu verdiğinizde akşama kadar idare ediyor. Hatta akıllı yemlik dediğimiz yemlikler var. Sularını tam verdiğinizde, 2-3 günlük kısa süreli tatile çıktığınızda bu kuşlar evde hayatlarını sürdürebilirler" dedi.