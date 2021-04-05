Adnan Ceylan doğadan topladığı odun ve tahta parçalarını heykele dönüştürüyor! 300 bin liraya satıyor

Geri dönüşüm ülkemiz için önemli bir konu. Ben bu konuya sanatsal açıdan bakıyorum. Etkileşim içinde bulunduğumuz veya duygusal olarak bağlandığınız hayvanın heykelini ister istemez daha da güzel yapıyorsunuz. 'Tobi' de benim için önemli bir canlı. Evimin neşesi, onun heykelini yaparken sanırım bu duygusal bağlar etkiledi. Heykel kendisine çok benzedi. O da bahçede heykeliyle sürekli etkileşim halinde."

