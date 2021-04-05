Adnan Ceylan doğadan topladığı odun ve tahta parçalarını heykele dönüştürüyor! 300 bin liraya satıyor
Antalya'da yaşayan Adnan Ceylan doğadan topladığı odun ve tahta parçalarını heykele dönüştürüyor. Kuru ağaç dallarından ve geri dönüşüm malzemelerinden heykeller yapan Ceylan Japonya'nın bitki şekillendirme sanatı 'bonzai'yi de uyguluyor. Ceylan, heykellerin fiyatını boylarına ve kullanılan ağaç dallarının enderliklerine göre belirlediğini söyledi. Ceylan, heykellerin 1000 TL ile 300 bin TL arasında alıcı bulabildiğini belirtti.
Expo 2016 Fuar Alanı ve Kaleiçi'nde sergilenmek üzere Teke yöresine ait keçi cinsinin konsept heykel çalışmasını yapan Ceylan, son günlerde evinin bahçesindeki atölyede sanatına yön veriyor. Köpeği 'Tobi'nin kurumuş ağaç dallarından yaptığı heykelini de bahçesine koyan Ceylan, Japon ustadan öğrendiği bonzai sanatıyla da bitkilere şekil veriyor.
Geri dönüşüm ülkemiz için önemli bir konu. Ben bu konuya sanatsal açıdan bakıyorum. Etkileşim içinde bulunduğumuz veya duygusal olarak bağlandığınız hayvanın heykelini ister istemez daha da güzel yapıyorsunuz. 'Tobi' de benim için önemli bir canlı. Evimin neşesi, onun heykelini yaparken sanırım bu duygusal bağlar etkiledi. Heykel kendisine çok benzedi. O da bahçede heykeliyle sürekli etkileşim halinde."