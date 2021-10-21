Erzincan’da filmleri aratmayan operasyon görüntüleri

Bu mağara, sığınak ve depolardaki aramalarda, bir 12 kilogramlık mutfak tüpü, 5 kilogram toz şeker, iki kilogram tuz, 3 boş plastik bidon, bir çaydanlık, bir çift lastik ayakkabı, iki çift mekap ayakkabı, birer adet mont, makas, demir tabak, panço, ve içlik, iki çift çorap, 7 plastik leğen, 10 metre hortum ele geçirildi.