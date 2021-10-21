Erzincan'da filmleri aratmayan operasyon görüntüleri
Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince sürdürülen terör operasyonunda toplamda 12 mağara, sığınak, depo ve içerisindeki yaşam malzemeleri imha edildi. Operasyon fotoğrafları ise göz kamaştırdı.
21.10.2021 00:06
- Son Güncelleme: 21.10.2021 00:06
"Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21-426" adı verilen operasyona seçkin askeri birliklerin yanı sıra 2 genel maksat helikopteri, 1 taarruz helikopteri kolu ve İnsansız Hava Aracı (İHA) katıldı.
Hava destekli operasyonda ilçenin kırsalında teröristlerce kullanılan 12 mağara, sığınak ve depo tespit edildi.
Bu mağara, sığınak ve depolardaki aramalarda, bir 12 kilogramlık mutfak tüpü, 5 kilogram toz şeker, iki kilogram tuz, 3 boş plastik bidon, bir çaydanlık, bir çift lastik ayakkabı, iki çift mekap ayakkabı, birer adet mont, makas, demir tabak, panço, ve içlik, iki çift çorap, 7 plastik leğen, 10 metre hortum ele geçirildi.