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İçinden çıka çıka bakın ne çıktı dünyayı hayrete düşürdü 'böylesini ilk kez gördüm! Koskoca timsahı yutmuş meğer...

Akıllara durgunluk veren olayın adresi Amerika Birleşik Devletleri... Güney Florida'nın Everglades bataklıkları şu sıralar Burma Pitonu istilası altında. 7-8 metre hatta daha fazla büyüyebilen bu tür o bölgede yaşayan pek çok canlıyı yok etti ve ekosisteme zarar verdi. 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni, model ve Jeolog Rosie Moore ise Instagram hesabından yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki bir timsahı canlı olarak çıkardığı görüntüleri paylaştı. İşte detaylar...

11.11.2022 12:51 - Son Güncelleme: 11.11.2022 12:51
İçinden çıka çıka bakın ne çıktı dünyayı hayrete düşürdü ’böylesini ilk kez gördüm! Koskoca timsahı yutmuş meğer...

Jeobilimci ve aynı zamanda bikini modeli olan Rosie Moore'un Instagram hesabından paylaştığı görüntü kısa sürede viral oldu. Sosyal medyada 10 milyondan fazla görüntüleme ve 25 bin beğeni alan video izleyenleri şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İçinden çıka çıka bakın ne çıktı dünyayı hayrete düşürdü ’böylesini ilk kez gördüm! Koskoca timsahı yutmuş meğer...

5 METRELİK PİTONUN İÇİNDEN 1.5 METRELİK TİMSAHI CANLI ÇIKARDILAR

Sosyal medyada hızla yayılan videoda 26 yaşındaki Rosie'nin de aralarında bulunduğu bir grup bilim insanının ABD'nin Florida eyaletinde yer alan bir laboratuvarda 5 metrelik bir Piton yılanının karnının içinden yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki bir timsahı canlı olarak çıkardığı görülüyor.

İçinden çıka çıka bakın ne çıktı dünyayı hayrete düşürdü ’böylesini ilk kez gördüm! Koskoca timsahı yutmuş meğer...

YAKALANDIKTAN SONRA İĞNE İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Dailymail'e konuşan genç model, Burma Pitonu olarak bilinen yılanın yakalandıktan sonra iğne öldürüldüğünü ve bu sayede hayvan üzerinde çalışma yapabildiklerini söyledi.

İçinden çıka çıka bakın ne çıktı dünyayı hayrete düşürdü ’böylesini ilk kez gördüm! Koskoca timsahı yutmuş meğer...

Everglades'te genellikle memelileri ve küçük sürüngenleri avlayan istilacı pitonların çok büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Rosie, "Bizi aradılar ve yılanın içinde büyük bir cisim olduğunu söylediler. Biz de bunun ya geyik ya da Timsah olabileceğini düşündük. Hayvan yakalandıktan sonra ötenazi yapıldı çünkü bu yırtıcılıkları nedeni ile Florida eyaletinde gerekli görülüyor" ifadelerini kullandı.

İçinden çıka çıka bakın ne çıktı dünyayı hayrete düşürdü ’böylesini ilk kez gördüm! Koskoca timsahı yutmuş meğer...

"EĞLENCESİNE PAYLAŞMIŞTIM, VİRAL OLMASINA ŞAŞIRDIM"

Ölü pitona yapılan operasyonun görüntülerini Instagram hesabı üzerinden paylaşan Rosie "Kesinlikle şok edici, ilk defa böyle bir olay gördüm" ifadelerini kullandı.

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