Hülya Yeğin cinayetinde şok detaylar! Katil Kaffar Yeğin kahvede tanıştığı adamın evinde günlerce kaldı
İzmir'de Hülya Şellavcı Yeğin cinayetine ilişkin şok detaylar ortaya çıktı. Katil Kaffar Yeğin, Hülya Yeğin'i öldürdükten 18 gün sonra yakalandı. Kaffar Yeğin'in 17 gün boyunca evinde saklandığı M.G. ile kahvehanede tanıştığı ortaya çıktı. İşte o detaylar...
İzmir'de eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i (52) öldürdükten 18 gün sonra yakalanan Kaffar Yeğin'in (59) 18 gün polisten nasıl kaçtığı ortaya çıktı.
Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de iş yerine gitti.
Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.
800 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 800 saatlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelinin izine ulaştı. Kaffar Yeğin 3 Kasım'da Eşrefpaşa semti Fatih Mahallesi'nde yanında bir kişiyle yolda yürürken tespit edildi.