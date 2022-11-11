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Hülya Yeğin cinayetinde şok detaylar! Katil Kaffar Yeğin kahvede tanıştığı adamın evinde günlerce kaldı

İzmir'de Hülya Şellavcı Yeğin cinayetine ilişkin şok detaylar ortaya çıktı. Katil Kaffar Yeğin, Hülya Yeğin'i öldürdükten 18 gün sonra yakalandı. Kaffar Yeğin'in 17 gün boyunca evinde saklandığı M.G. ile kahvehanede tanıştığı ortaya çıktı. İşte o detaylar...

11.11.2022 09:56 - Son Güncelleme: 11.11.2022 09:56
Hülya Yeğin cinayetinde şok detaylar! Katil Kaffar Yeğin kahvede tanıştığı adamın evinde günlerce kaldı

İzmir'de eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i (52) öldürdükten 18 gün sonra yakalanan Kaffar Yeğin'in (59) 18 gün polisten nasıl kaçtığı ortaya çıktı.

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Hülya Yeğin cinayetinde şok detaylar! Katil Kaffar Yeğin kahvede tanıştığı adamın evinde günlerce kaldı

Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra deport edilen ve İzmir'de tanıdığı kimsesi bulunmayan şüphelinin polise yakalanmamak için cinayetten sonra çay içmeye gittiği kahvehanede tanıştığı M.G.'nin (67) evinde 17 gün saklandığı öğrenildi.

Hülya Yeğin cinayetinde şok detaylar! Katil Kaffar Yeğin kahvede tanıştığı adamın evinde günlerce kaldı

Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de iş yerine gitti.

Hülya Yeğin cinayetinde şok detaylar! Katil Kaffar Yeğin kahvede tanıştığı adamın evinde günlerce kaldı

Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Hülya Yeğin cinayetinde şok detaylar! Katil Kaffar Yeğin kahvede tanıştığı adamın evinde günlerce kaldı

800 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 800 saatlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelinin izine ulaştı. Kaffar Yeğin 3 Kasım'da Eşrefpaşa semti Fatih Mahallesi'nde yanında bir kişiyle yolda yürürken tespit edildi.

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