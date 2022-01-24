İçeceğine ilaç attılar! 15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! Başına silah dayadılar
Adana'da korkunç fuhuş tuzağı! Ankara'dan Adana'daki ablasının yanına gelen 15 yaşındaki kız çocuğunu kuzeni yanına çağırdı. Kuzeni arkadaşlarıyla birlikte fuhuş yapmasını istediği genç kıza dehşeti yaşattı. Genç kız kabul etmeyince; kendisini silah zoruyla bir evde tuttuklarını daha sonrada içeceğini ilaç koyduklarını, uyandığında evden kaçarak bir börekçiye sığınıp polisi aradığını ileri sürdü.
Olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Z.H.(15) Ankara'dan Adana'daki ablasının yanına geldi. Z.H. bir süre sonra kuzeni İlknur D. (18) ile görüştü.
İlknur D. kuzenini yanına çağırdı. Z.H. kuzeninin yanına gitti. Bir süre burada kalan Z.H. tekrar ablasının yanına gitmek isteyince kuzeni fuhuş yapması teklifinde bulundu.
Ancak Z.H. bunu kabul etmedi. Bunun üzerine tabanca çıkartan Ömer Y. (25) ile Mehmet K. (26) kız çocuğunu fuhuş yapması için tehdit etti. Daha sonrada eve 4 erkek daha geldi.
Telefonu da olmayan kız çocuğu börekçiye iki gündür alıkonulduğunu fuhuş yapması için başına silah dayandığını anlatıp yardım istedi. Börekçinin telefonundan kız çocuğu polisi aradı. Olay yerine polis merkezi ve gasp büro amirliği ekipleri geldi. Kız çocuğu alıkonulduğu evi gösterdi.